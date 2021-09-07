Стратегии для любого инвестора: УК «Открытие» запустила пять новых биржевых фондов

Фонды позволяют клиентам заработать на росте ценных бумаг успешных европейских, американских и азиатских компаний. Инвестировать можно в готовые портфели акций и облигаций ведущих эмитентов России, США, Европы и Азии. Паи фондов обращаются на Московской бирже и доступны к приобретению по цене до 100 рублей в торговых приложениях брокера.

Линейка биржевых фондов УК «Открытие» покрывает основные потребности всех категорий инвесторов. В неё вошли разные типы стратегий, ориентированные в том числе на акции ведущих компаний США, Азии, Европы и РФ, а также облигации США и России, а именно БПИФ:

· «Открытие – Акции РФ»

· «Открытие – Облигации РФ»

· «Открытие – Акции США»

· «Открытие – Облигации США»

· «Открытие – Акции Европы»

· «Открытие – Акции Азии»

· «Открытие – Всепогодный».

УК «Открытие» сформировала линейку таким образом, чтобы каждый инвестор мог выбрать фонд, отвечающий его запросам: фонды ориентированы на различные классы активов и валюты инвестирования, широкое географическое покрытие, а также на разный уровень риска.

Особое преимущество получат клиенты, предпочитающие портфельный подход к инвестициям: инвесторы могут собрать диверсифицированный портфель из консервативных, сбалансированных и рисковых стратегий.

При относительно низких комиссиях УК «Открытие» дает возможность выйти на мировой рынок инвестиций без статуса квалифицированного инвестора – клиентам не придется проходить дополнительные процедуры, связанные с квалификацией или тестированием.

Паи можно купить на торгах Мосбиржи в основной валюте фонда (евро, доллары или рубли). При этом все семь фондов доступны к приобретению в рублях. Это позволяет клиентам участвовать в росте номинированных в иностранной валюте активов, входящих в фонд, сэкономив на конвертации валют.

Линейка отвечает запросам всех клиентов вне зависимости от горизонта инвестирования. Однако долгосрочное инвестирование (от трех лет) позволяет клиенту получить дополнительный бонус в виде освобождения от уплаты налога. При этом налоговой льготе подлежит доход от инвестиций, не превышающий 3 млн рублей в год. Таким образом, платить налог придется, только если клиент заработает на инвестициях больше 9 млн рублей за три года. Дополнительный налоговый вычет можно получить при приобретении паев на уже открытый счет ИИС.

Чтобы клиенты могли инвестировать в том числе и в свободное от работы время, купить или продать паи можно с 10:00 до 23:50 по московскому времени.

Константин Федулинский, генеральный директор УК «Открытие»:

«Запуская линейку БПИФ, мы расширяем границы и предоставляем как опытным инвесторам, так и новичкам возможность выбрать наиболее подходящую для себя стратегию инвестирования без каких-либо ограничений. Наша линейка БПИФ – результат тщательного изучения потребностей своих клиентов и спроса на рынке в целом. Поэтому мы уверены, что инвесторы по достоинству оценят преимущества каждого из продуктов в отдельности и общий синергический эффект от инвестиций во все биржевые фонды УК «Открытие» одновременно в совокупном портфеле. Формированию линейки во многом способствовали действия регулятора, который стремится сделать рынок коллективных инвестиций понятным и доступным для начинающих инвесторов».

Чтобы приобрести паи фондов, необходимо найти их в торговых приложениях брокера по тикерам:

OPNR («Открытие – Акции РФ»)

OPNB («Открытие – Облигации РФ»)

OPNS («Открытие – Акции США»)

OPNU («Открытие – Облигации США»)

OPNE («Открытие – Акции Европы»)

OPNA («Открытие – Акции Азии»)

OPNW («Открытие – Всепогодный»).

Открыть брокерский счет «Открытие Брокер» можно дистанционно, скачав приложение, на сайте компании по ссылке, а также в любом отделении банка «Открытие»/«Открытие Брокер».

Борис Блохин, директор департамента рынка акций Московской биржи:

«Сегодня на Московской бирже торгуется более 100 биржевых фондов, их число неуклонно растет. Благодаря появлению новых фондов инвесторы получают дополнительные варианты диверсификации вложений. В этом году сделки с биржевыми фондами на Московской бирже совершали 2 миллиона человек. Мы приветствуем на Московской бирже новые фонды УК «Открытие».

Запуск фондов проходит при поддержке крупнейшего маркет-мейкера биржевых фондов на Московской бирже – группы компаний «АТОН».

Ярослав Подсеваткин, партнер, руководитель трейдинга «АТОН»:

«Биржевые фонды занимают всё большее место в инвестиционных портфелях, предоставляя возможность получить доступ к глобальным рынкам неквалифицированным инвесторам. Фонды УК «Открытие» покрывают почти все классы активов, а отдельно взятый фонд «Открытие – Всепогодный» – один из ярких примеров портфельного подхода к инвестициям. С увеличением количества фондов возможности частных инвесторов расширяются, а налоговые преимущества – сохраняются».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

ООО УК «ОТКРЫТИЕ» (входит в группу банка «Открытие») создана в 2000 году и предлагает широкий спектр инвестиционных услуг. Индивидуальный рейтинг надежности Рейтингового агентства «Эксперт РА» — «А++» (наивысший уровень надежности и качества услуг) [1] . УК «Открытие» стала лауреатом премии «Investfunds Awards» в 2021 году в номинации «Лучшая управляющая компания в сегменте валютных стратегий – 2020» [2] .

Дисклеймер

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 г. (без ограничения срока действия). Сайт: https://open-broker.ru/invest/

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, по телефону: 8 (800) 500-78-25 (звонок по России бесплатный), на странице в сети Интернет www.open-am.ru.

Информация о всех расходах и комиссиях, оплачиваемых за счет средств фонда, приведена в правилах доверительного управления соответствующего фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4523; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Облигации РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4525; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

[1] https://raexpert.ru/releases/2021/jun28b/