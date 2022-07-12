Строители закроют движение транспорта на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Хохрякова

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Строители закроют движение транспорта на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Хохрякова с 30 июля по 1 августа 2022 года.


В связи с проведением ремонта трамвайных путей на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Хохрякова будет закрыто движение трамваев, идущих по маршрутам №№ 2, 6, 13, 15, 18, 26, по проспекту Ленина от остановки «Площадь Коммунаров» до остановки «Оперный театр», в обоих направлениях. Соответствующие изменения будут внесены в маршруты движения трамваев.

Также на данном участке будет ограничено движение автотранспорта. На время ремонта машины поедут по улицам: Хохрякова, Вайнера, Антона Валека и проспекту Ленина.


Для обеспечения безопасности дорожного движения эксперты установят указатели и знаки.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.


Напоминаем, что для удобства автомобилистов и всех жителей уральской столицы сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте Официального портала Екатеринбурга.

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