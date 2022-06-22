Строители закроют движение транспорта по улице Степана Разина

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Рабочие МУП «Водоканал» закроют движение по улице Степана Разина в районе дома № 2 с 22 июля по 5 августа 2022 года.


Транспорт будет направлен по улицам Декабристов, 8 Марта, Народной Воли. Перекрытие на данном участке связано с проведением работ по строительству сетей водоснабжения.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.


Напоминаем, что для удобства автомобилистов и всех жителей уральской столицы сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте Официального портала Екатеринбурга.

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