Строители закроют движение транспорта по улице Степана Разина

Рабочие МУП «Водоканал» закроют движение по улице Степана Разина в районе дома № 2 с 22 июля по 5 августа 2022 года.

Транспорт будет направлен по улицам Декабристов, 8 Марта, Народной Воли. Перекрытие на данном участке связано с проведением работ по строительству сетей водоснабжения.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.