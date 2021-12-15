Студворк - как закрыть сессию на отлично и заработать на этом?

“Еще немного посижу в тиктоке и сяду за диплом”, “Последняя серия и точно сажусь за курсач”. Такие обещания сами себе постоянно дают студенты, даже когда уже почти поджимают сроки сдачи важной работы.

Некоторые студенты особо подвержены соблазну не выполнять задания и прогуливать пары.

В этом материале мы поведаем о том, как студентам не допускать появления проблем с учебой, но если они все-таки появились, как без особых усилий их решать, а учителям расскажем о том, как освоить прибыльный вид заработка.