Студворк - как закрыть сессию на отлично и заработать на этом?

“Еще немного посижу в тиктоке и сяду за диплом”, “Последняя серия и точно сажусь за курсач”. Такие обещания сами себе постоянно дают студенты, даже когда уже почти поджимают сроки сдачи важной работы.
Некоторые студенты особо подвержены соблазну не выполнять задания и прогуливать пары.
В этом материале мы поведаем о том, как студентам не допускать появления проблем с учебой, но если они все-таки появились, как без особых усилий их решать, а учителям расскажем о том, как освоить прибыльный вид заработка.
Закрытая сессия = крепкий сон
Делимся лайфхаками и советами, которые помогут Вам закрыть сессию на отлично.
- Начинайте подготовку к экзамену за 3-4 недели до его начала. Готовьтесь там, где чувствуете себя комфортнее всего;
- Регулярно повторяйте то, что прочитали (главу, часть, модуль) и конспектируйте. Так материал будет легче усваиваться;
- Устраивайте перерывы, отвлекайтесь от подготовки во время них. Это очень важно.
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