Суд может пересмотреть приговор убийцам Ксении Каторгиной

Сегодня, 31 мая, Верховный суд рассмотрит дело убийц Ксении Каторгиной. Мать одной из осужденных - Екатерины Меньшиковой - Алла Бабняк просит вернуть дело на доследование из-за новых обстоятельств.
— Дочь мне на свидании рассказала, что организатором преступлений был Михаил Федорович. Он всеми руководил, а суд не дал этому оценку, — передаёт слова Бабняк E1.RU.
Женщина уточнила, что видела на дочери синяки, когда она приезжала от Федоровича. Теперь сама Екатерина Меньшикова тоже собирается изменить показания - она хочет добиться, чтобы Федорович ответил за организацию преступления.
— До Федоровича у нее не было проблем с криминалом. Она была мастером по маникюру. Федорович же вел себя беспредельно. Он давал всем четкие инструкции, — отметила мама осужденной.
- Подробнее о трагедии вы можете узнать в материале НАШЕЙ. Убийц судят сразу по пяти статьям.
- Здесь вы можете прочитать, как следователи искали тело Ксении Каторгиной, как преступники пытались избавиться от следов крови, и как получилось выйти на след убийц.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев