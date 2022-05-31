Суд может пересмотреть приговор убийцам Ксении Каторгиной

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Из-за новых обтоятельств.

Сегодня, 31 мая, Верховный суд рассмотрит дело убийц Ксении Каторгиной. Мать одной из осужденных - Екатерины Меньшиковой - Алла Бабняк просит вернуть дело на доследование из-за новых обстоятельств.

— Дочь мне на свидании рассказала, что организатором преступлений был Михаил Федорович. Он всеми руководил, а суд не дал этому оценку, — передаёт слова Бабняк E1.RU.

Женщина уточнила, что видела на дочери синяки, когда она приезжала от Федоровича. Теперь сама Екатерина Меньшикова тоже собирается изменить показания - она хочет добиться, чтобы Федорович ответил за организацию преступления.

— До Федоровича у нее не было проблем с криминалом. Она была мастером по маникюру. Федорович же вел себя беспредельно. Он давал всем четкие инструкции, — отметила мама осужденной.

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