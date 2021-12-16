Суд снова отказал фотографу Дмитрию Лошагину выйти по УДО

Свердловский областной суд сегодня, 16 декабря, рассмотрел апелляцию обвиненного в убийстве своей жены фотографа Дмитрия Лошагина с просьбой выйти из тюрьмы условно-досрочно. Фотограф подал жалобу на решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга от 20 октября 2021 года, когда судья оставил без удовлетворения ходатайство осужденного об УДО. Но и областной суд фотографа не поддержал - его оставили в тюрьме отбывать свой срок.
Рассмотрев доводы сторон, суд оставил без удовлетворения жалобу адвоката Лошагина, а постановление суда первой инстанции без изменения. Оно вступило в законную силу.
Напомним, в феврале суд после жалобы прокуратуры за соблюдением законов в тюрьме и обращения матери убитой модели Юлии пересмотрел и отменил решение Чкаловского районного суда смягчить приговор Дмитрию Лошагину.
Если бы приговор смягчили, Дмитрий Лошагин вместо оставшихся 3 лет тюрьмы был бы ограничен в свободе действий. Громкое дело началось еще в 2013 году, тогда, 23 августа, Дмитрия осудили за убийство жены, которую он, по версии следствия убил в своей студии, увез в лес и поджег. До сих пор фотограф не признает свою вину.
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