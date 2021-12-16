Суд снова отказал фотографу Дмитрию Лошагину выйти по УДО

Напомним, в феврале суд после жалобы прокуратуры за соблюдением законов в тюрьме и обращения матери убитой модели Юлии пересмотрел и отменил решение Чкаловского районного суда смягчить приговор Дмитрию Лошагину.

Если бы приговор смягчили, Дмитрий Лошагин вместо оставшихся 3 лет тюрьмы был бы ограничен в свободе действий. Громкое дело началось еще в 2013 году, тогда, 23 августа, Дмитрия осудили за убийство жены, которую он, по версии следствия убил в своей студии, увез в лес и поджег. До сих пор фотограф не признает свою вину.

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