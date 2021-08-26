В Екатеринбурге один из нелегальных перевозчиков украл логотип компании ЕМУП "Спецавтобаза" и незаконно вывозил мусор. Один из водителей регионального оператора заметил "Газель" возле бункера для ТКО у дома на Комвузовской, 21. Машина была загружена строительными отходами.
Эта точка является у города проблемной: объем мусора здесь вдвое больше, чем должен быть по расчетам. Нам приходится вывозить не один, а два и даже иногда три раза в день. Причиной постоянных переполнений является именно работа «серых» перевозчиков. Борьба с нелегалами — это вопрос в том числе экологии. Если отходы попадут не на контейнерные площадки, а, к примеру, в лес, будет нанесен серьезный вред окружающей среде. Мы ищем поддержки у неравнодушных людей. Все видеоматериалы с нарушителями, которые поступят к нам, передадим в полицию и прокуратуру.
Тем, кто пришлет видео с нелегальным грузовиком ждет награда в тысячу рублей. Есть условие: необходимо, чтобы на видео был виден номер "Газели" и саму контейнерную площадку или табличку с названием улицы и дома. Фото и видеоматериалы нужно направить по WhatsApp и Viber по номеру 8-912-6900-700.
Напоминаем вам, что строительные и опасные отходы: автопокрышки, ртутные лампы и термометры, батарейки выносить на контейнерную площадку нельзя, это нарушение закона.
- Звезда телеканала ТНТ вместе с жителями Екатеринбурга почистят пруд на ВИЗе.
- А вы знали, что больше ста тысяч уральцев должны крупные суммы денег за вывоз мусора? Больше всего среди должников хозяев "резиновых" квартир, где живет по 20-25 человек.
- В Екатеринбурге продолжаются "зеленые" войны. Подрядчик мэрии повредил десяток деревьев в сквере на Опалихинской, местные жители снова в ярости.
- Скандальный глэмпинг, против которого бойкотировали жители Мичуринского, переехал на новое место и откроется уже 1 сентября.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев