Свердловчанам заплатят за видео с лжегрузовиком "Спецавтобазы"

0
Фото:  
Да!
1
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48994

Если на видео будет видно номер "Газели" и адрес дома - вы получите тысячу рублей.

В Екатеринбурге один из нелегальных перевозчиков украл логотип компании ЕМУП "Спецавтобаза" и незаконно вывозил мусор. Один из водителей регионального оператора заметил "Газель" возле бункера для ТКО у дома на Комвузовской, 21. Машина была загружена строительными отходами.

Эта точка является у города проблемной: объем мусора здесь вдвое больше, чем должен быть по расчетам. Нам приходится вывозить не один, а два и даже иногда три раза в день. Причиной постоянных переполнений является именно работа «серых» перевозчиков. Борьба с нелегалами — это вопрос в том числе экологии. Если отходы попадут не на контейнерные площадки, а, к примеру, в лес, будет нанесен серьезный вред окружающей среде. Мы ищем поддержки у неравнодушных людей. Все видеоматериалы с нарушителями, которые поступят к нам, передадим в полицию и прокуратуру.

рассказала НАШЕЙ директор ЕМУП "Спецавтобаза" Наталья Зубова
Фото:  

Тем, кто пришлет видео с нелегальным грузовиком ждет награда в тысячу рублей. Есть условие: необходимо, чтобы на видео был виден номер "Газели" и саму контейнерную площадку или табличку с названием улицы и дома. Фото и видеоматериалы нужно направить по WhatsApp и Viber по номеру 8-912-6900-700.


Напоминаем вам, что строительные и опасные отходы: автопокрышки, ртутные лампы и термометры, батарейки выносить на контейнерную площадку нельзя, это нарушение закона.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48994

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined