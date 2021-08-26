Тем, кто пришлет видео с нелегальным грузовиком ждет награда в тысячу рублей. Есть условие: необходимо, чтобы на видео был виден номер "Газели" и саму контейнерную площадку или табличку с названием улицы и дома. Фото и видеоматериалы нужно направить по WhatsApp и Viber по номеру 8-912-6900-700.

Напоминаем вам, что строительные и опасные отходы: автопокрышки, ртутные лампы и термометры, батарейки выносить на контейнерную площадку нельзя, это нарушение закона.

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