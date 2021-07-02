Свердловчане открывают «Копилки»

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48536

За последний год показатель увеличился в 2 с лишним раза.

Клиенты ВТБ на Среднем Урале разместили на накопительных счетах «Копилка» порядка 30 млрд рублей – это почти 45% от общего объема средств на вкладах и текущих счетах физических лиц в банке.


С начала года жители Свердловской области открыли в ВТБ 20,5 тысячи новых накопительных счетов. По сравнению с первыми пятью месяцами 2020 года темп роста — более чем двукратный. Общее количество действующих счетов «Копилка» в Свердловской области составляет сейчас 95,5 тысяч.

– Популярность накопительного счета как сберегательного инструмента уверенно растет, так как он позволяет клиенту гибко управлять своими финансами. С 15 июня мы повысили ставку по накопительному счету «Копилка»: теперь в первые три месяца пользования счетом ставка увеличится на 0,5 процентных пункта, до 5,5% годовых. При подключении опции «Сбережения» к Мультикарте ВТБ доходность по счету возрастает до 6,5%, – отмечает управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов.

Напомним, что по условиям ведения счета «Копилка» проценты по нему начисляются за каждый день размещения средств на счете и выплачиваются ежемесячно. Минимальная сумма первоначального взноса отсутствует, предусмотрено пополнение счета и снятие средств без ограничений и потери начисленных процентов. Открыть «Копилку» можно в трех валютах – российский рубль, доллар США и евро – как в отделениях банка, так и в ВТБ Онлайн. В интернет-банке или мобильном приложении ВТБ Онлайн клиент может поставить цель для накопления, указав целевую сумму и срок, а также настроить автопополнение счета.

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48536

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – Еньшин Алексей Михайлович.При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined