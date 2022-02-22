Свердловчанин пытался вытащить трактор, но утонул сам

В Ирбите в районе слияния рек Ница и Арай под лёд провалился трактор. Водитель пытался спасти машину, но утонул. Это произошло вечером 19 февраля.

По предварительным данным, 53-летний мужчина осуществлял буксировку металлической конструкции. В процессе движения лед не выдержал, в итоге сначала задняя часть трактора, а затем и передняя, провалились. Мужчина пытался спасти трактор, нажимая на педаль газа, но в считанные секунды они вместе ушли под воду. Тело мужчины найти пока не удалось.

— В эпицентре произошедшего сильное течение, что усложняет поисковые мероприятия спасателей. Не исключено, что работы могут перенести на более поздний срок. Частная компания привлекла тракториста, чтобы расчистить дорогу для вывоза металлических частей после демонтажа водонапорной башни. Глубина в районе места происшествия достаточно большая. Провалившийся трактор из воды не виден, — рассказал НАШЕЙ глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.