Свердловская полиция направила в суд резонансное дело «СССР»*

Главное Следственное Управление ГУ МВД по Свердловской области направило в суд резонансное уголовное дело, возбужденное в отношении межрегионального общественного объединения «Союз Советских Социалистических Республик"*, признанного в РФ экстремистской и запрещенной организацией. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, в период с 11 июля 2019 по 28 мая 2020 года организация занималась проведением собраний, лекций, распространением буклетов, агитационных материалов, дискредитирующих органы власти Российской Федерации.

— Следственными органами полиции по данным фактам были возбуждены 12 уголовных дел по признакам составов преступлений по статье «Организация деятельности экстремистской организации». В последствии представители МВД объединили эти дела в одно. Фигурантами оказались три жителя Екатеринбурга и девять граждан из Нижнего Тагила, из них три женщины. Мерой пресечения для них стала подписка о невыезде. Детальное разбирательство, которое вел опытный следователь ГСУ ГУ МВД области Петр Анисимов, длилось 19 месяцев. Собранные материалы, состоящие из порядка 20 томов, направлены для рассмотрения по существу в суд Ленинского района Нижнего Тагила, — сообщил полковник Горелых.

О том, чем закончится эта история, Валерий Горелых пообещал сообщить дополнительно.

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