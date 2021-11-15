Свердловская полиция проведет рейды по неблагополучным семьям и торговым центрам

Свердловская полиция проведет рейд по неблагополучным семьям в рамках акции "Дети России-2021". Сотрудники будут общаться с подростками и их родителями с 15 по 24 ноября на предмет предупреждения наркомании и распространения запрещенных веществ.
Стражи правопорядка в этот период нагрянут с проверками по месту жительства трудных подростков и асоциальных семей, состоящих на профилактическом учете. Также участники акции намерены взять под контроль места массового скопления несовершеннолетних, развлекательные и досуговые учреждения, а также посетить образовательные и медицинские организации, чтобы провести разъяснительную работу о вреде потребления наркотиков, а также об ответственности, за их незаконный оборот.
- Сообщить о местах или лицах, распространяющих наркотические вещества, можно анонимно по телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области 8 (343) 358-71-61 или 358-70-71.
- За полгода полиция Свердловской области изъяла более 65 килограммов наркотиков.
- Рассказываем, где в Свердловской области помогают избавиться от зависимостей. И не только от наркотиков. Обратиться также можно в группу поддержки. Она анонимна и бесплатна.
- Главный свердловский нарколог ответил, возможна ли в России легализация наркотиков и причем тут менталитет или "русская душа".
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