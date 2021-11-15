Свердловская полиция проведет рейды по неблагополучным семьям и торговым центрам

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Акция нацелен на профилактику наркозависимостей.

Свердловская полиция проведет рейд по неблагополучным семьям в рамках акции "Дети России-2021". Сотрудники будут общаться с подростками и их родителями с 15 по 24 ноября на предмет предупреждения наркомании и распространения запрещенных веществ.

Стражи правопорядка в этот период нагрянут с проверками по месту жительства трудных подростков и асоциальных семей, состоящих на профилактическом учете. Также участники акции намерены взять под контроль места массового скопления несовершеннолетних, развлекательные и досуговые учреждения, а также посетить образовательные и медицинские организации, чтобы провести разъяснительную работу о вреде потребления наркотиков, а также об ответственности, за их незаконный оборот.

Рассказал НАШЕЙ глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

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