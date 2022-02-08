Свердловские больницы в два раза увеличили количество телемедицинских консультаций

Свердловские больницы в два раза увеличили количество онлайн-приемов. В Свердловской областной клинической больнице за 2021 год провели более 13 тысяч телемедицинских консультаций. Особенно консультации были необходимы для общения с пациентами и врачами из отдаленных районов области - Североуральской, Слободо-Туринской, Полевской, Артинской и Серовской больниц.
Благодаря реорганизации работы областного телемедицинского центра с увеличением рабочих мест до пяти за минувший год нам удалось повысить количество телеконсультаций на 35,8% по сравнению с 2020-м
Больше всего телеконсультаций среди всех специалистов консультативно-диагностической поликлиники СОКБ №1 за прошлый год провели эндокринологи и гематологи, а также офтальмологи. Благодаря онлайн-встречам удалось усовершенствовать схему управления потоками пациентов, направляемых в СОКБ №1 из районных медорганизаций.
Телемедицина позволяет специалистам областной больницы осуществлять контроль как за маршрутизацией пациентов, так и за ситуацией в регионе в целом. Телемедицинские технологии необходимо активно использовать для консультаций, поддерживать и развивать.
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