Свердловские депутаты отчитались о доходах. Кто заработал больше всех?

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Самым богатым оказался зампредседателя Заксобрания Виктор Маслаков.

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области отчитались о доходах за 2021 год. Самым богатым депутатом стал зампредседателя Заксобрания Виктор Маслаков. Он задекларировал доход в 158,8 миллиона рублей.


На втором месте - глава ООО «Киберсталь» Алексей Дронов. Он заработал 122,6 миллиона рублей.

Тройку лидеров замыкает учредитель торгового центра «Омега» Владимир Смирнов с доходом чуть более 90 миллионов рублей.


Самым же "бедным" депутатом Заксобрания оказался Николай Коробейников. Он задекларировал всего лишь 290,5 тысяч рублей. Всего за прошлый год свердловские депутаты заработали 710 миллионов рублей.


Ранее НАША рассказывала, что жителям Свердловской области увеличат зарплаты.


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