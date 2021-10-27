Свердловские пенсионеры смогут проверить свой уровень финансовой грамотности

10 ноября в Свердловской области пройдет пятая онлайн олимпиада по финансовой грамотности среди пенсионеров. Финалисты прошлых этапов должны к этому сроку выполнить творческое домашнее задание - подготовить видеоролик на тему "Финансовые лайфхаки: житейские мудрости старшего поколения". А в день олимпиады их ждет тестирование по темам:

«Основы гражданского законодательства. Защита прав потребителей»;

«Банковское дело и кредитование»;

«Риски и опасности в мире финансов. Защита от мошенничества»;

«Основы наследственного права»;

«Интернет-ресурсы. Предоставление государственных (муниципальных) и иных услуг в электронной форме»;

«Эффективное планирование и использование личного бюджета. Бережливое домохозяйство».

Работы будут оценены членами жюри. В тот же день пройдет ряд онлайн-вебинаров на тему, как противостоять уловкам мошенников и планировать личный бюджет. Мероприятие проходит при поддержке Минсоцполитики Свердловской области. Организует событие Организационно-методический центр социальной помощи, РОО «Ассоциация средних медицинских работников Свердловской области».

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