Свердловские пенсионеры смогут проверить свой уровень финансовой грамотности

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На олимпиаде, которая пройдет 10 ноября режиме онлайн.

10 ноября в Свердловской области пройдет пятая онлайн олимпиада по финансовой грамотности среди пенсионеров. Финалисты прошлых этапов должны к этому сроку выполнить творческое домашнее задание - подготовить видеоролик на тему "Финансовые лайфхаки: житейские мудрости старшего поколения". А в день олимпиады их ждет тестирование по темам:

  • «Основы гражданского законодательства. Защита прав потребителей»;
  • «Банковское дело и кредитование»;
  • «Риски и опасности в мире финансов. Защита от мошенничества»;
  • «Основы наследственного права»;
  • «Интернет-ресурсы. Предоставление государственных (муниципальных) и иных услуг в электронной форме»;
  • «Эффективное планирование и использование личного бюджета. Бережливое домохозяйство».

Работы будут оценены членами жюри. В тот же день пройдет ряд онлайн-вебинаров на тему, как противостоять уловкам мошенников и планировать личный бюджет. Мероприятие проходит при поддержке Минсоцполитики Свердловской области. Организует событие Организационно-методический центр социальной помощи, РОО «Ассоциация средних медицинских работников Свердловской области».

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