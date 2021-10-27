Свердловские пенсионеры смогут проверить свой уровень финансовой грамотности

10 ноября в Свердловской области пройдет пятая онлайн олимпиада по финансовой грамотности среди пенсионеров. Финалисты прошлых этапов должны к этому сроку выполнить творческое домашнее задание - подготовить видеоролик на тему "Финансовые лайфхаки: житейские мудрости старшего поколения". А в день олимпиады их ждет тестирование по темам:
- «Основы гражданского законодательства. Защита прав потребителей»;
- «Банковское дело и кредитование»;
- «Риски и опасности в мире финансов. Защита от мошенничества»;
- «Основы наследственного права»;
- «Интернет-ресурсы. Предоставление государственных (муниципальных) и иных услуг в электронной форме»;
- «Эффективное планирование и использование личного бюджета. Бережливое домохозяйство».
Работы будут оценены членами жюри. В тот же день пройдет ряд онлайн-вебинаров на тему, как противостоять уловкам мошенников и планировать личный бюджет. Мероприятие проходит при поддержке Минсоцполитики Свердловской области. Организует событие Организационно-методический центр социальной помощи, РОО «Ассоциация средних медицинских работников Свердловской области».
- А мошенников в регионе немало. Недавно аферисты обокрали пенсионерку на полмиллиона рублей, пока уговаривали ее поставить прививку от коронавируса. Другие, например, просят пройти опрос о том, вакцинировались вы или нет.
- Статистика по случаям мошенничества в этом году пугает. В шоке даже сами полицейские.
- НАША тоже напоминает вам самые популярные методы "развода". Предупрежден - значит вооружен.
- Ведется даже молодежь! Педиатр из Екатеринбурге отдала два миллиона "силовику".
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