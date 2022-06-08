Свердловские полицейские направили в суд дело против бывшего почетного консула Сейшельских островов

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Об этом рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области окончено расследование уголовного дела, связанного с незаконным переводом денежных средств за рубеж в особо крупном размере. Фигурантами громкого деля являются 37-летняя местная жительница 1985 года рождения и 44-летний экс-почетный консул Сейшельских островов.


С 2016 по 2018 год обвиняемые в результате порядка 50 банковских операций перевели на счета заграничных частных компаний Чехии и Болгарии 116,5 миллиона рублей в евро и долларах, причинив ущерб валютному рынку РФ.


Следователи ГСУ сообщили, что для реализации задуманного супруги заключили ряд договоров, между подконтрольным им туристическим агентством и заграничными компаниями. В соответствии с контрактами, деньги предназначались для размещения туристов, организации экскурсий и оплаты работы гидов-переводчиков, а также других услуг, предоставляемых гражданам в зависимости от цели путешествия.

— Подследственные подозреваются в том, что нелегально выводили из оборота валюту, используя для этого стороннюю кредитную организацию, сотрудники которой не знали о криминальной схеме. Никаких реальных договоров между турагентством и людьми не составлялось. Уголовное дело было возбуждено статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов». 49-летний екатеринбуржец с 2009 по 2017 год был почётным консулом Сейшельских островов. Во время следствия он демонстрировал важность своей персоны. Это обстоятельство, а также нежелание адвоката подозреваемых сотрудничать с ОВД, постоянные апелляции и многочисленные безосновательные жалобы на действия представителей МВД, по мнению следствия, стали причиной тому, что рассмотрение дела длилось девять месяцев. Накануне, предварительное расследование было завершено, материалы для рассмотрения по существу направлены в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. В случае признания вины подозреваемых, их может ожидать наказание до десяти лет лишения свободы, — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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