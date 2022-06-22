Свердловские полицейские спасли тонущего мальчика

В Свердловской области сотрудники патрульно-постовой службы спасли 11-летнего тонущего мальчика.

Пеший наряд патрульно-постовой службы Межмуниципального отдела МВД России «Камышловский» в составе младших сержантов Михаила Зарецкого, Валентины Флягиной, Элины Суботей и сержанта Юрия Легостаева патрулировал территорию. Обходя береговую зону реки Пышма на улице Кирова, полицейские обнаружили четверых подростков в воде. Трое из них находились в относительной близости от берега, четвертый — значительно дальше. Мальчик размахивал руками, пытаясь справиться с течением. Ребенок то уходил под воду, то вновь появлялся на поверхности. Младший сержант Зарецкий разделся и бросился в воду. Подплыв к мальчику, он успел вовремя подхватить его за талию и вытянуть на поверхность. Вместе с ним полицейский спокойно добрался до берега. Младший сержант Флягина помогла привести мальчика в чувства.

— Спасенным оказался 11-летний местный житель по имени Никита. Сотрудники ППСП связались с его матерью и попросили подъехать в территориальный ОВД. Компанию подростков на патрульном автомобиле доставили в отдел полиции, где передали инспекторам подразделения по делам несовершеннолетних. Сюда же прибыли законные представители всех участников происшествия, с которыми провели профилактическую беседу, — отметил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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