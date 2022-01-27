Свердловские полицейские задержали двух рецидивистов-мошенников

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При задержании у них обнаружили 160 тысяч рублей.

Свердловские полицейские задержали двух рецидивистов-мошенников. Они работали по известной многим схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Один из мошенников оказался неработающий 30-летний житель Екатеринбурга, уже пять раз судимый за грабежи и разбой и освободившийся из тюрьмы в 2018 году, второй - 42-летний житель поселка Двуреченск, судимый восемь раз.


Мошенников поймали в Каменске-Уральском на своем автомобиле "ВАЗ-2106". Под чехлом переднего пассажирского сидения полицейские обнаружили 28 купюр номиналом по 5000 рублей, а у самих аферистов еще 20 000 рублей. Предположительно, все деньги, а это не менее 160 тысяч рублей, были украдены у пенсионеров.

Начало разговора по телефону обычно начиналось с истеричного крика о звонившего о помощи. Пожилые люди, как правило 30-х или 40-х годов рождения, порой сами называли имя своего близкого. Например, «Люда, внучка, это ты»?!» И с этой минуты мошенники получали «ключ к доверию» граждан. Далее трубка передавалась «следователю», а он утверждал, что Люда перебегала дорогу в неположенном месте, водитель дорогой иномарки, чтобы не сбить пешехода, вывернул руль, машину занесло и она врезалась в столб. Теперь, чтобы избежать возбуждения уголовного дела, необходимо выплатить компенсацию пострадавшей стороне, ведь машина разбита, а водитель в больнице.

Рассказал НАШЕЙ глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Задержанные находятся под стражей и проверяются на причастность к сотням других аналогичных ранее совершенных преступлений.

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