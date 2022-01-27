Свердловские полицейские задержали двух рецидивистов-мошенников. Они работали по известной многим схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Один из мошенников оказался неработающий 30-летний житель Екатеринбурга, уже пять раз судимый за грабежи и разбой и освободившийся из тюрьмы в 2018 году, второй - 42-летний житель поселка Двуреченск, судимый восемь раз.
Мошенников поймали в Каменске-Уральском на своем автомобиле "ВАЗ-2106". Под чехлом переднего пассажирского сидения полицейские обнаружили 28 купюр номиналом по 5000 рублей, а у самих аферистов еще 20 000 рублей. Предположительно, все деньги, а это не менее 160 тысяч рублей, были украдены у пенсионеров.
Начало разговора по телефону обычно начиналось с истеричного крика о звонившего о помощи. Пожилые люди, как правило 30-х или 40-х годов рождения, порой сами называли имя своего близкого. Например, «Люда, внучка, это ты»?!» И с этой минуты мошенники получали «ключ к доверию» граждан. Далее трубка передавалась «следователю», а он утверждал, что Люда перебегала дорогу в неположенном месте, водитель дорогой иномарки, чтобы не сбить пешехода, вывернул руль, машину занесло и она врезалась в столб. Теперь, чтобы избежать возбуждения уголовного дела, необходимо выплатить компенсацию пострадавшей стороне, ведь машина разбита, а водитель в больнице.
Задержанные находятся под стражей и проверяются на причастность к сотням других аналогичных ранее совершенных преступлений.
- До этого в Екатеринбурге поймали двух студентов-мошенников, они тоже грабили пенсионеров. Молодые люди утверждают, что нашли такой заработок в Интернете у некоего работодателя.
- В Екатеринбурге продолжаются поиски двух аферисток, которые прыснули в лицо пожилым супругам из газового баллончика и вынесли из их квартиры 450 тысяч рублей.
- Если боитесь, что ваши пожилые родственники могут оказаться жертвой мошенников, запишите их на курсы финансовой или компьютерной грамотности. В НАШЕЙ подборке мы собрали полезные и бесплатные занятия для пожилых в Екатеринбурге и Свердловской области.
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