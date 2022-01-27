Свердловские полицейские задержали двух рецидивистов-мошенников. Они работали по известной многим схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Один из мошенников оказался неработающий 30-летний житель Екатеринбурга, уже пять раз судимый за грабежи и разбой и освободившийся из тюрьмы в 2018 году, второй - 42-летний житель поселка Двуреченск, судимый восемь раз.

Мошенников поймали в Каменске-Уральском на своем автомобиле "ВАЗ-2106". Под чехлом переднего пассажирского сидения полицейские обнаружили 28 купюр номиналом по 5000 рублей, а у самих аферистов еще 20 000 рублей. Предположительно, все деньги, а это не менее 160 тысяч рублей, были украдены у пенсионеров.