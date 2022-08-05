Свердловские полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51731

Это произошло еще 2 августа.

Сотрудники полиции ОВД Невьянска «по горячим следам» раскрыли преступление, связанное с поджогом автомобиля «Хонда Фит» местной супружеской пары. Подозреваемым оказался ранее судимый 35-летний гражданин. Инцидент произошёл 2 августа.

— Пьяный мужчина, проходя мимо иномарки, вспомнил, что сын владельца машины задолжал ему 1500 рублей. Он позвонил своему знакомому должнику, тот не ответил. В итоге, разгневанный работник завода решил отомстить обидчику. Для этого он оторвал «дворники», разбил лобовое стекло, а затем открыл крышку бензобака, вставил туда бумагу и поджог её. К счастью, машина не взорвалась — потух фитиль. Нашлись очевидцы, которые помогли сотрудникам полиции установить личность злоумышленника. Он быстро дал признательные показания, обязавшись компенсировать потерпевшим причиненный ущерб, — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Приготовление к умышленному уничтожению или повреждению чужого имущества, совершенное путем поджога». Теперь уральцу может грозить до 10 лет тюрьмы. До судебного разбирательства невьянский мститель будет находиться под подпиской о невыезде.

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51731

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined