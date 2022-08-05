Свердловские полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

Сотрудники полиции ОВД Невьянска «по горячим следам» раскрыли преступление, связанное с поджогом автомобиля «Хонда Фит» местной супружеской пары. Подозреваемым оказался ранее судимый 35-летний гражданин. Инцидент произошёл 2 августа.
— Пьяный мужчина, проходя мимо иномарки, вспомнил, что сын владельца машины задолжал ему 1500 рублей. Он позвонил своему знакомому должнику, тот не ответил. В итоге, разгневанный работник завода решил отомстить обидчику. Для этого он оторвал «дворники», разбил лобовое стекло, а затем открыл крышку бензобака, вставил туда бумагу и поджог её. К счастью, машина не взорвалась — потух фитиль. Нашлись очевидцы, которые помогли сотрудникам полиции установить личность злоумышленника. Он быстро дал признательные показания, обязавшись компенсировать потерпевшим причиненный ущерб, — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Приготовление к умышленному уничтожению или повреждению чужого имущества, совершенное путем поджога». Теперь уральцу может грозить до 10 лет тюрьмы. До судебного разбирательства невьянский мститель будет находиться под подпиской о невыезде.
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