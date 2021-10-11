Свердловские приставы оштрафовали микрокредиторов за навязчивые звонки

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Директору компании пришлось выплатить 120 тысяч рублей.

На Урале судебные приставы на 120 тысяч рублей оштрафовали микрокредитную организацию ООО "ЭОС" за навязчивые звонки клиентке. После жалобы одной из уралочек, оформившей в компании кредитную карту на 72 тысячи рублей, в работе фирмы нашли ряд нарушений. Главное - организация не имела права звонить девушке и требовать погасить долг.

На сотовый телефон женщины стали поступать звонки, в связи с чем женщина обратилась в кредитную организацию, чтобы урегулировать ситуацию, там пояснили, что кредитные обязательства не исполнены, в связи с чем долг был продан микрокредитной организации ООО «ЭОС». Сотрудники ООО «ЭОС» превышали допустимое количество телефонных переговоров, а именно более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, тем самым нарушая Федеральный закон № 230-ФЗ.

Рассказали НАШЕЙ в свердловской службе судебных приставов (ГУФСПП)

Арбитражный суд назначил штраф ООО "ЭОС" в размере 100 тысяч рублей, и еще 20 тысяч - генеральному директору компании. Микрокредиторам придется выплатить эту сумму в течение 60 дней, иначе компанию снова оштрафуют в двойном размере.

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