Свердловские приставы оштрафовали микрокредиторов за навязчивые звонки

На сотовый телефон женщины стали поступать звонки, в связи с чем женщина обратилась в кредитную организацию, чтобы урегулировать ситуацию, там пояснили, что кредитные обязательства не исполнены, в связи с чем долг был продан микрокредитной организации ООО «ЭОС». Сотрудники ООО «ЭОС» превышали допустимое количество телефонных переговоров, а именно более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, тем самым нарушая Федеральный закон № 230-ФЗ.