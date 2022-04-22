Свердловские силовики отметили 99-летие спортобщества «Динамо»

22 апреля в Екатеринбурге на базе «Биатлон», что на 12 километре Московского тракта, состоялся спортивный праздник в честь 99-летия со дня образования общества «Динамо». Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, посостязаться за право считаться лучшими спортсменами на стадион прибыли силовики практически всех правоохранительных структур региона, в том числе полицейские, сотрудники ФСБ, Росгвардии, ФСО, таможни, а так же студенты ведомственных институтов МВД и МЧС.
— Перед началом соревнований участники мероприятия выстроились в колонны, а затем с флагами торжественно прошли, чеканя шаг, под звуки физкультурного марша «Гренадер». По поручению начальника ГУ МВД области генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова, являющегося председателем местного филиала «Динамо», парад принимал Владимир Тиряев, глава Управления по работе с личным составом ГУ МВД. Поприветствовать спортсменов также пришли заместитель министра физкультуры и спорта Сергей Набоких и заместитель руководителя свердловского общества «Динамо» Олег Коротких. Почетные гости тепло поздравили стоявших в строю со знаменательной датой, отметив важную роль и заслуги наших земляков в спорте, добившихся самых высоких и престижных наград на мировых турнирах. 47 человек участвовали в олимпийских играх, 13 динамовцев стали чемпионами. Свердловской области есть чем и кем гордиться. Это Сергей Устюгов, Александр Большунов и многие другие заслуженные спортсмены. Порядка 3-х тысяч юных динамовцев примут традиции старших товарищей и вольются в ряды современного «Динамо»", — рассказал полковник Горелых.
В праздничном состязании приняли участие порядка 350 представителей правоохранительных органов, которые продемонстрировали свое мастерство в 7 видах спорта — перетягивание каната, дуэльная стрельба, гиревой спорт, волейбол, мини-футбол, армреслинг и шахматы. У спортсменов и зрителей было великолепное настроение, чему способствовала хорошая солнечная погода.
В результате упорной борьбы строгое, но справедливое жюри определило победителей. В перетягивании каната золото завоевала команда федеральной службы охраны. Вторую ступень пьедестала заняли студенты УрЮИ, а бронзу взяли полицейские УМВД Екатеринбурга.
- В дуэльной стрельбе самым метким оказался Дмитрий Калинин из института МВД, серебряным призером стал представитель ГУ МВД области Иван Ольков, третье место завоевал Сергей Федотов так же из Уральского юридического института МВД.
- Больше всего раз подняли 24-килограммовую гирю сотрудники ГУ МВД области Александр Калмыков и Владимир Гавшин, а также Петр Куртов из УрЮИ.
- В волейболе призерами стала команда из таможни, а в футболе — спортсмены МЧС.
- В армреслинге 1 место занял Тарас Зуев из УрЮИ, 2 место — Игорь Пахомов из УМВД Екатеринбурга, 3 место — студент института МЧС Анатолий Имангулов.
- Гроссмейстером среди шахматистов стал представитель ФСБ Михаил Егоровский, серебро у Екатерины Литвиненко также из ФСБ, а бронза досталась Максиму Плотникову из транспортной полиции.
Все победители и призеры состоявшихся соревнований получили грамоты, медали, кубки и ценные призы.
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