Свердловские силовики отметили 99-летие спортобщества «Динамо»

В праздничном состязании приняли участие порядка 350 представителей правоохранительных органов, которые продемонстрировали свое мастерство в 7 видах спорта — перетягивание каната, дуэльная стрельба, гиревой спорт, волейбол, мини-футбол, армреслинг и шахматы. У спортсменов и зрителей было великолепное настроение, чему способствовала хорошая солнечная погода.

В результате упорной борьбы строгое, но справедливое жюри определило победителей. В перетягивании каната золото завоевала команда федеральной службы охраны. Вторую ступень пьедестала заняли студенты УрЮИ, а бронзу взяли полицейские УМВД Екатеринбурга.