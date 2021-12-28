Свердловские власти могут досрочно отменить QR-каникулы

Распространение нового штамма имеет место быть, его завоз вполне возможен. Было принято решение окно с 15 по 20 января сделать условным сроком окончания QR-каникул. Возможно как досрочное завершение каникул, так и их продление. Это зависит от реальной эпидситуации. Снижение заболеваемости идет уже более 40 дней, это результат ограничительных мероприятий. Да, к нам придет новый штамм рано или поздно. Уже сегодня понятно, что факт вакцинации не превышающей срок в полгода является моментом, который замедляет распространение нового штамма.