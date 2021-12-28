Свердловские власти могут досрочно отменить QR-каникулы

Свердловские власти могут досрочно отменить или продлить QR-каникулы, заявил сегодня, 28 декабря, вице-губернатор Павел Креков. Решение о принятии QR-каникул он пояснил тем, что уже больше 70% взрослого населения региона вакцинировались от COVID, большая прослойка людей перенесли заболевание и имеют QR-коды. Таким образом, количество не привитых и не переболевших людей теперь не может существенно повлиять на ситуацию с заболеваемостью. Повилять, пожалуй, может только новый штамм коронавируса омикрон.
Распространение нового штамма имеет место быть, его завоз вполне возможен. Было принято решение окно с 15 по 20 января сделать условным сроком окончания QR-каникул. Возможно как досрочное завершение каникул, так и их продление. Это зависит от реальной эпидситуации. Снижение заболеваемости идет уже более 40 дней, это результат ограничительных мероприятий. Да, к нам придет новый штамм рано или поздно. Уже сегодня понятно, что факт вакцинации не превышающей срок в полгода является моментом, который замедляет распространение нового штамма.
Кроме того, решение об отмене QR-кодов было продиктовано целью поддержать бизнесменов, которые от введения COVID-free зон пострадали больше всего. Пока что QR-коды продолжают действовать в кинотеатрах, театрах и музеях, библиотеках (то есть учреждениях, находящихся на государственном обеспечении).
- Известный блогер Илья Варламов раскритиковал отмену системы QR-кодов на Урале.
- Теперь всем привитым от коронавируса в Екатеринбургских торговых центрах будут дарить сертификат в тренажерный зал.
- Родителей школьников уже начали опрашивать на предмет согласия на COVID-вакцинацию.
- Обязательную вакцинацию расширили и на студентов.
- Среди заболевших омикрон-штаммов россиян привиты от коронавируса были 68%.
- Вскоре россиянам будут выдавать QR-коды по наличию антител в организме. Это касается и тех, кто привился иностранной вакциной.
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