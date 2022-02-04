Свердловские власти прокомментировали скандал с эротической сказкой, заданной четвероклассникам

Министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Буктуганов прокомментировал скандал, произошедший в январе в Реже. Напомним, тогда учительница русского языка и литературы школы №3 задала ученикам 4-ого класса прочитать эротическую сказку Александра Пушкина «Царь Никита и сорок его дочерей».

Это быстро стало известно журналистам, была организована проверка. Руководство школы объяснило инцидент обычной случайностью и усталостью преподавателя. Она, кстати, решила написать заявление на увольнение по собственному желанию.

— Проводится служебная проверка. Мы проинформировали главу муниципального образования о необходимости детальной проверки по этому поводу. Педагог написала заявление по собственному желанию, — передаёт слова Биктуганова «КП-Екатеринбург».

Напомним, в последнее время в школах Свердловской области сообщалось о некачественной еде. Так, прокуратура по этой причине наказала школы Екатеринбурга. Кроме того, в детсаду Верхней Пышмы малыши массово отравились чёрной кашей.

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