Свердловским госавтоинспекторам вручили новые автомобили

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Речь идёт о "Ладе".

Сотрудникам полиции из экзаменационного подразделения УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области вручили партию новых служебных автомобиле. Такой сюрприз для стражей правопорядка в виде шести машин «Лада» преподнесли местные органы власти в рамках целевой программы, направленной на повышение качества предоставления госуслуг населению, уровня профессиональной подготовки водителей, безопасности дорожного движения, а также снижение аварийности на дорогах.

Ключи от транспортных средств, предназначенных для учебной езды курсантами, передал Министр общественной безопасности Александр Кудрявцев.

— Все «Лады Весты», кроме одной, с механической коробкой передач. Они оборудованы дублирующими органами управления, системами аудио- и видеорегистрации процесса проведения практических занятий. Только в течение первого полугодия 2022 года сотрудниками УГИБДД принято более 20 тысяч экзаменов на право управления транспортными средствами различных категорий. Это существенно больше, чем за аналогичный период 2021 года. Глава МОБ проинспектировал работоспособность новой техники. Он лично сел за руль, запустил двигатель и проехал по территории внутреннего двора, дав положительную оценку характеристикам машин. Это уже не первый подарок Правительства региона свердловскому гарнизону полиции. Только за последние пять лет из областного бюджета выделено на нужды силовиков свыше 450 млн. рублей, в том числе 63 легковых автомобиля и 4 мотоцикла, — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Долгожданные учебные машины принимали начальник Управления госавтоинспекции полковник полиции Алексей Спиридонов и руководитель профильного отдела УГИБДД подполковник полиции Иван Мальгин. Они выразили искренние слова благодарности правительству за оказанную помощь и заверили, что отныне государственные услуги по линии МВД жителям области будут оказываться ещё качественнее и быстрее.

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