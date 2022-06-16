Свердловский генерал нагрянул с проверкой в отдел полиции Верхней Салды

На оперативном совещании с участием всего коллектива отдела полиции озвучили статистические показатели работы подразделения по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений. По итогам оперативно-служебной деятельности ОП оценивается «положительно», он находится на четвертом рейтинговом месте в гарнизоне и добился снижения числа совершенных преступлений на 20,2% (323), в том числе тяжких и особо тяжких (-24,1%, 82). Сократилась кривая преступлений против собственности (-16,6%, 161), преступлений в состоянии алкогольного опьянения (-10,3; 104), и преступлений лицами, ранее уже преступавшими черту закона (-13,1%; 172). Пресечено свыше 10000 административных правонарушений.