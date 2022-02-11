Свердловский губернатор ослабил коронавирусные ограничения

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Речь идёт о дистанте для школьников.

Губернатор Свердловский области Евгений Куйвашев ослабил коронавирусные ограничения. Так, с 17 февраля для части детей будет отменено дистанционное обучение. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram.


Однако студенты государственных колледжей все же останутся на дистанте.

- Завтра все дети смогут вернуться на занятия в кружки и секции, в том числе в спортивные. С 17 февраля ученики 1-8 классов смогут выйти на учебу в школы. Пока на дистанционном обучении остаются ученики государственных колледжей, — написал Куйвашев.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что если после вывода детей в школы не начнется резкий прирост заболеваемости, власти разрешат посещать занятия очно и студентам колледжа.


Ранее НАША сообщала, что свердловский Роспотребнадзор изменил правила карантина для школ и детских садов.

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