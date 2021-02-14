Свердловское отделение РЭО требует привлечь к ответственности компании, которые вывозят опасные медицинские отходы на полигон под видом коммунального мусора.

Екатеринбурга с письмом, где рассказало о серьёзнейшие нарушения экологических и санитарных норм, которые допускают три компании. Юридические лица вывозят медицинские отходы класса Б и В (жёлтые и красные пакеты) из медучреждений Екатеринбурга, везут их на производственную базу на окраине мегаполиса, где перегружают в пакеты другого цвета, не обезвреживают их. Затем на обычных грузовых машинах пакеты вывозят и размещают на полигоне в Белоярском городском округе. Екатеринбургу и Белоярскому может грозить вспышка инфекционных заболеваний и большие экологические проблемы.

– О нарушениях в деятельности компаний «УМПО» и «Энерго» нам стало известно от жителей Белоярского городского округа полгода назад. Тогда местные жители жаловались на удушающий запах дыма с полигона при сжигании медицинских отходов. Юридические лица благодаря нам были привлечены к ответственности. Однако работу свою не прекратили.

Экоактивисты сообщили нам новые факты. Мы получили фотографии и информацию о схеме нарушений, которую сейчас используют эти фирмы, – рассказал председатель Свердловского РЭО Алексей Вихарев.

ООО «Энерго» с 2014 года заключило более пятисот договоров с государственными и частными заказчиками в Свердловской области на оказание услуг по вывозу и термическому уничтожению эпидемиологически опасных отходов. Однако компания транспортирует отходы на машинах, которые не соответствуют санитарным требованиям: не имеют маркировки «медицинские отходы», кабина водителя не отделена от кузова, нет удерживающих устройств для контейнеров, отсутствуют комплекты средств для проведения экстренной дезинфекции, по окончании перевозки транспорт не дезинфицируют. Это вдвойне опасно, так как часть отходов привозят на машинах «Яндекс такси», которые после этого едут на другие заказы.

Везут отходы не к месту последующего обезвреживания, как указано в п. 203 СанПиН 2.1.3684-21, а на производственную базу ООО «Экма-Конфи», по адресу: Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км. По данным неравнодушных жителей, обезвреживающих установок здесь нет. Медицинские отходы в жёлтых и красных пакетах перегружают в полиэтиленовые пакеты чёрного цвета и биг-бэги белого цвета с явной целью сокрытия содержимого.

Пакеты хранятся на производственной базе, пока их не скапливается большое количество. Затем производят погрузку в крупнотоннажный транспорт с последующим перемещением опасных медицинских отходов на полигон в Белоярский район, который эксплуатирует ООО «УМПО». Здесь отходы размещают. Судя по предоставленным в Свердловское РЭО фотографиям, на полигоне нет контрольно-дезинфицирующей установки для мойки ходовой части выезжающих с его территории автотранспортных средств. Что является грубым нарушением лицензионных требований.

Из общедоступных источников известно, что все три юридических лица ООО «Энерго», ООО «УМПО», ООО «Экма-Конфи» принадлежат одному человеку Дудину Александру Викторовичу.

Свердловское РЭО требует приостановить деятельность юридических лиц ООО «Экма-Конфи», ООО «Энерго» и ООО «УМПО». Провести проверку и дать оценку действиям компаний, которые нарушают требования к транспортировке медицинских отходов, их обеззараживанию, обезвреживанию и размещению. Что приводит к распространению загрязняющих веществ и инфекций, в том числе Covid-19, на территории Екатеринбурга и Белоярского городского округа. В случае если нарушения подтвердятся, привлечь виновных к ответственности.