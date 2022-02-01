Свердловское РЭО подарит жителям Екатеринбурга и Свердловской области боксы для использованных батареек

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Свердловское отделение Российского экологического общества проводит конкурс для жителей региона и подарит победителям 10 боксов для элементов питания. Для участия необходимо лишь подписаться на соцсети экологов и написать, почему в вашем подъезде нужен специальный контейнер.


– Мы решили поддержать инициативных жителей, кто готов заботиться об экологии, и провести конкурс. Пусть вместо пластиковых бутылок в подъездах появятся специальные железные боксы. Они привлекают внимание, возможно, кто-то ещё перестанет выбрасывать батарейки с бытовыми отходами и отправит их на утилизацию, – рассказал председатель Свердловского отделения РЭО Алексей Вихарев.


Пальчиковые, мизинчиковые, в форме таблетки – все элементы питания относятся ко второму классу опасности отходов, то есть чрезвычайно опасны для окружающей среды и человека.


По словам специалистов предприятия комплексного решения проблем промышленных отходов, если выбросить батарейки с коммунальными отходами, то они будут загрязнять окружающую среду более 30 лет, а разлагаться – до 100 лет. Одна батарейка способна загрязнить тяжёлыми металлами и щёлочами до 20 квадратных метров земли и 400 литров воды.


Однако федеральное законодательство не регламентирует обращение с отработанными элементами питания для населения. Люди добровольно собирают опасные отходы у себя в квартирах, организуют место сбора в подъезде, относят их в ближайшие места приёма (магазины бытовой техники, сотовой связи и др.).


Напомним, что в прошлом году Свердловское отделение Российского экологического общества передало в многоквартирные дома Екатеринбурга 100 боксов для батареек.


Ссылки на соцсети Свердловского отделения РЭО:

https://www.facebook.com/sverdlovskoereo/posts/265230089078047

https://vk.com/sverdlovskoereo?w=wall-191767885_351

https://ok.ru/group/58373808390379/topic/154344063826923

https://www.instagram.com/p/CZa8eh_oqrP/?utm_source=ig_web_copy_link

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