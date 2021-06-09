Свердловское РЭО продолжает проводить подсадку рыб-санитаров в водоёмы региона. В этот раз запустили около 1000 единиц.

Активисты выполнили подсадку около 1000 толстолобиков и белых амуров, а прошлой осенью – 300.

– Толстолобики и белые амуры – это рыбы-санитары, способные очистить водоёмы от тины, излишних водорослей. Также они выполняют функцию природных фильтров для озёр, с их появлением вода становится прозрачной, – рассказал заместитель председателя Свердловского отделения РЭО Антон Черноголов.

В Свердловской области действует проект «Сохранение уникальных водных объектов на территории Свердловской области», по которому планируется экологическая реабилитация семи водохранилищ: Черноисточинского, Северского, Верхне-Сысертского, Верхне-Макаровского, Верх-Исетского, Волчихинского и озера Шарташ. Но и малые водоёмы обращают на себя внимание экологов и зачастую требуют очистки и оздоровления. Однако проводить подсадку даже полезных видов рыбы без подготовки нельзя, поэтому активисты регионального отделения РЭО общаются со специалистами на местах, узнают ситуацию, чтобы не нарушить экосистему – и только тогда приступают к оздоровлению водоёмов.

Напомним, Свердловское отделение Российского экологического общества регулярно проводит работы по очищению водоёмов в регионе. В прошлом году активисты устроили субботник с дайверами на берегу и акватории озера Шарташ. Достали кучу шин и металлома, а с помощью специальной машины-амфибии подняли со дна почти 15 тонн водорослей. Также принимали участие в очищении рек Патрушиха, Исеть, провели субботники на берегах озера Щучье в Белоярском районе, Ильинского пруда и памятника природы «Шиловский пруд».