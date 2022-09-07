Свердловского лихача, едва не покалечившего автоинспектора, арестовали

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Пока что на 10 суток, но ему грозит более серьёзный срок.

В Свердловской области на 10 суток арестовали лихача, пытавшегося сбежать от полицейских. Кроме того, он едва не покалечил автоинспектора. Это произошло на трассе под Каменском-Уральским, в районе 106-ого километра трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган.


Экипаж ДПС остановил для проверки документов иномарку Toyota Corona, за ее рулем сидел 40-летний житель Иркутской области.

— Мужчина проигнорировал просьбу передать госавтоинспектору водительское удостоверение и свидетельство о регистрации на машину, и при помощи бокового стекла двери зажал правую руку представителю МВД, после чего начал движение, протащив его за собой несколько десятков метров. В результате инспектору были причинены телесные повреждения. К счастью, обошлось без тяжких последствий, — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, для задержания автомобиля, который мчался на отдельных участках со скоростью свыше 200 километров в час, были задействованы и ДПС Каменска-Уральского, и патрульные машины Курганской ГИБДД, поскольку нарушитель выехал за пределы нашего региона.

— Табельное оружие полицейские применять не стали из-за большой интенсивности транспортного потока, кроме того в салоне лихача находились несовершеннолетний пассажир 13-15 лет на вид и женщина. Злоумышленнику удалось оторваться от погони на проселочной дороге в районе села Мальцево Шадринского района Курганской области. Машину объявили во всероссийский розыск, — отметил полковник Горелых.

Однако позже водитель иномарки осознал возможные последствия и добровольно явился в отдел полиции города Ишим Тюменской области, откуда его доставили в Каменск-Уральский для дачи показаний. В итоге суд по материалам полиции арестовал гражданина на 10 суток за неповиновение законному распоряжению сотрудника ОВД.

Ситуацию также прокомментировали в Следственном комитете по Свердловской области.

— По данному факту следственным отделом по Каменск-Уральский СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». Наказание за совершение этого преступления — до 10 лет лишения свободы. По уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы, — уточнили в СУ СКР.

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