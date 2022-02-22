Из специализированной больницы в селе Липовка Режевского района, где проходят реабилитацию пациенты после инсульта и коронавируса или получившие серьёзные тазобедренные травмы, экстренно эвакуировали всех уральцев. Это было связано с тем, что в этом медучреждении вскоре начнут размещать беженцев из Донбасса.
- У нас было больше ста человек. Среди них полсотни пациентов с COVID-19. В выходные приехали машины скорой, увезли всех в другие медучреждения, — цитирует сотрудницу больницы E1.RU.
Местные жители наблюдали за происходящим из своих окон. Это действительно напоминало срочную эвакуацию.
— Всех выселяют, люди ревут. Здесь они проходили реабилитацию после инсультов, а их заставили уехать. Не понимаю, зачем это все. Кого мы спасаем? Своих губим! Я — ярый противник того, что творится, — рассказал местный житель Николай Петрович.
Одна из пациенток медцентра Яна пыталась попасть в больницу более двух месяцев, а теперь ее срочно отправили домой.
— Было ощущение, что у нас ввели военное положение. Всем, кто не прошёл курс лечения до конца, вернут деньги, но людям нужна медицинская помощь, — заявила Яна.
К этому моменту палаты в больнице опустели, её покинул даже персонал. Жизнь в Липовке словно остановилась, даже единственный продуктовый магазин закрылся.
— За день не пришёл ни один покупатель. Если в больнице нет постояльцев, у меня нет выручки. Пока закроемся на три дня, а там посмотрим, — рассказала сотрудница магазина.
Тем временем власти Свердловской области пообещали компенсацию всем пациентам, которых досрочно выписали из реабилитационного центра. Соответствующее поручение правительству дал губернатор Евгений Куйвашев.
— Мы подготовили дополнительные базы для размещения беженцев из Донбасса в больнице восстановительного лечения «Липовка», где находилось несколько десятков человек. Мы были вынуждены их выписать досрочно. Губернатор Евгений Куйвашев дал поручение по каждому человеку — предоставить альтернативу. Тем, кто выразил желание, были возвращены деньги, - отметил вице-губернатор региона Павел Креков.
Он подчеркнул, что никто из пациентов "не будет в чем-то ущемлен".
- Мы подготовили несколько учреждений для приема людей. Думаю, те условия, которые мы предложим, с точки зрения здоровья будут абсолютно адекватными. Мы сделаем так, чтобы никто из жителей нашего региона в этой ситуации не пострадал, - уточнил Креков.
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