Из специализированной больницы в селе Липовка Режевского района, где проходят реабилитацию пациенты после инсульта и коронавируса или получившие серьёзные тазобедренные травмы, экстренно эвакуировали всех уральцев. Это было связано с тем, что в этом медучреждении вскоре начнут размещать беженцев из Донбасса.

- У нас было больше ста человек. Среди них полсотни пациентов с COVID-19. В выходные приехали машины скорой, увезли всех в другие медучреждения, — цитирует сотрудницу больницы E1.RU.

Местные жители наблюдали за происходящим из своих окон. Это действительно напоминало срочную эвакуацию.

— Всех выселяют, люди ревут. Здесь они проходили реабилитацию после инсультов, а их заставили уехать. Не понимаю, зачем это все. Кого мы спасаем? Своих губим! Я — ярый противник того, что творится, — рассказал местный житель Николай Петрович.

Одна из пациенток медцентра Яна пыталась попасть в больницу более двух месяцев, а теперь ее срочно отправили домой.

— Было ощущение, что у нас ввели военное положение. Всем, кто не прошёл курс лечения до конца, вернут деньги, но людям нужна медицинская помощь, — заявила Яна.

К этому моменту палаты в больнице опустели, её покинул даже персонал. Жизнь в Липовке словно остановилась, даже единственный продуктовый магазин закрылся.

— За день не пришёл ни один покупатель. Если в больнице нет постояльцев, у меня нет выручки. Пока закроемся на три дня, а там посмотрим, — рассказала сотрудница магазина.