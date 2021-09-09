«Таможенная карта» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимателей объединят усилия для поддержки экспортеров региона

Соответствующий документ был подписан в рамках мероприятий «Экспортного марафона-2021», который прошел в Екатеринбурге.

8 сентября на площадке «Экспортного марафона-2021» в Екатеринбурге состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между платежной системой «Таможенная карта» и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства. Организации объединят усилия в вопросах развития механизмов поддержки экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства. Свердловская область – один из наиболее экспортно ориентированных регионов России. Масштабы экспортной деятельности свердловских предпринимателей ежегодно растут.

«Сегодня более 1900 субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской области поставляют свою продукцию на экспорт. Регион занимает 4-е место по объему несырьевого неэнергетического экспорта за 2020 год среди всех субъектов Российской Федерации. Объем экспорта предприятий МСБ Свердловской области по итогам 2020 года составил 708 миллионов долларов США. Прирост по сравнению с 2019 годом - 13%. Динамика сохраняется: в первом квартале 2021 года объем экспорта вырос на 20% по сравнению с показателем первого квартала 2020 года», — подчеркнула министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

«Более 400 предпринимателей Свердловской области сегодня уже являются получателями услуг нашего Центра поддержки экспорта. В первом полугодии 2021 года уже 72 компании МСП, получивших поддержку в нашем Центре, заключили 235 экспортных контракта поставки продукции в 41 страну на сумму 19,4 млн. долларов США. Таможенная карта – это новый инструмент, который дополнит линейку наших инструментов поддержки предпринимателей-экспортёров», — отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

«Мы рады видеть надежных партнеров в лице коллег, представляющих Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, основная цель которого – содействие выходу малого и среднего бизнеса на внешние рынки. Деятельность «Таможенной карты» направлена, прежде всего, на упрощение внешнеэкономической деятельности для бизнеса любого масштаба. Мы помогаем компаниям экономить время и сокращать расходы, оптимизируем их бизнес-процессы и делаем жизнь предпринимателей проще.

В Екатеринбурге мы запускаем знаковый для нас проект по сотрудничеству со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства. В планах — предоставление сервисов предпринимателям региона, проведение совместных мероприятий, реализация других проектов», — отметил генеральный директор «Таможенной карты» Андрей Возмилов.

О платежной системе «Таможенная карта»:

«Таможенная карта» – российская национально значимая платежная система, первый оператор таможенных платежей в России. Компания предлагает сервисы онлайн-оплаты таможенных платежей и декларирования, которые доступны 24*7. Предоставляет комплексную правовую и консультационную поддержку для участников трансграничной торговли. Наша стратегия предусматривает переход к мультисервисной модели, включающей в себя широкий спектр услуг для участников ВЭД. Аналитики «Таможенной карты» на постоянной основе отслеживают изменения рынка и ключевые тренды в международной торговле с целью информационной поддержки наших клиентов.

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