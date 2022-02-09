Техническая изоляция: предназначение и популярные разновидности

Она позволяет решать целый ряд важнейших задач. К числу основных относятся сокращение тепловых потерь, уменьшение расходов энергетических ресурсов. Материалы этой категории выпускаются в разных формах. Самые распространенные – плиты, маты и цилиндры.

Основные функции технической изоляции

Актуальность применения изоляции технической группы обусловлена ее способностью избавлять от таких проблем, как:

существенные потери тепла;

высокий уровень шума;

скопление конденсата, провоцирующего развитие коррозии;

риск возникновения возгораний;

малое термическое сопротивление трубопроводов и иных конструкций;

разрушающее воздействие внешних факторов (температурных перепадов, механических повреждений).

Защита для труб и оборудования подбирается с учетом нескольких обстоятельств. Важнейшую роль играют условия эксплуатации, характеристики системы, формы и габариты конструкций. В большом ассортименте техническая изоляция представлена в каталоге известного поставщика – компании «Вольбек».

Популярные разновидности технической изоляции

Лучшие материалы данной группы производятся под брендами Isoroc и Isotec. В линейках обоих торговых марок есть масса вариантов утеплителей. Условно они классифицируются на три категории – теплоизоляционные плиты, минераловатные базальтовые маты и цилиндры. Панели предназначены для защиты горизонтальных, вертикальных, а также наклонных конструкций. Они могут использоваться в жилых помещениях, практически на любых производственных и промышленных объектах. Плиты отлично удерживают тепло, блокируют звук.

Базальтовые маты из минеральной ваты выпускаются для трубопроводов больших диаметров. Их можно использовать для изоляции резервуаров, поверхностей криволинейных форм. Для таких материалов действует температурное ограничение – до 700 градусов. Они обладают отменными теплоизоляционными и звукоизоляционными характеристиками.

Цилиндры из базальтовой ваты могут применяться для защиты тепловых сетей, линий трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, технических коммуникаций в пищевой, фармацевтической сферах. Они предназначены для условий от -180 до 450 градусов. Выпускаются цилиндры разных диаметров и стандартной длинны в 1000 мм.

Про материалам https://www.volbek.ru/