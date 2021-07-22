Технические средства реабилитации для детей с ограниченными возможностями

Восстановление детей, которые страдают тяжелыми формами нарушения деятельности опорно-двигательного аппарата, подразумевает комплексный подход к реабилитации. В данном случае невозможно обойтись без применения специальных технических средств реабилитации. Благо сейчас ТСР для детей предлагаются в широком разнообразии. Учеными доказано, что если ежедневно применять специальные приспособления около 3 часов, то это способствует нормализации работы дыхательной, пищеварительной и сердечно-сосудистой системы, профилактике пролежней. Все эти действия положительно отражаются на работе суставов, помогают решить проблемы, которые возникают в результате долгого сидения или лежания ребенка.

Помимо этого, существуют опоры для сидения, ползанья и лежанья, что способствует более эффективной и продуктивной реабилитации. Технические средства реабилитации представляют собой изделия, которые помогают детям и их родителям улучшить качество жизни, заниматься определенными упражнениями в домашних условиях. К ТСР для детей относятся:

функциональные опоры, которые представлены в виде вертикализаторов, стабилизаторов туловища, комнатные кресла-коляски;

специальные коляски для детей с ДЦП;

ходунки и велосипеды;

приспособления для ванной комнаты;

различные вспомогательные тренажеры.

Как помогают ТСР для детей

Дети с ограниченными возможностями и те, кто проходит реабилитацию после тяжелой болезни, после полученных травм вследствие ДТП или операции, нуждаются в специальных технических реабилитационных приспособлениях. Они помогают компенсировать ограничения в процессе передвижения, при этом способствуют созданию необходимых условий для реабилитации ребенка. Данный вид оборудования для детей с особенными потребностями помогает юным пациентам выполнять действия без помощи взрослого. Конечно же, здесь все зависит от конкретного клинического случая. Применение технических средств для реабилитации направлено на подержание работы опорно-двигательного аппарата, улучшение состояния больного. Грамотный подход к выбору ТСР для детей (передвижные или стационарные) способствует ускорению выздоровления и восстановления пациента. Вы сможете добиться улучшения качества жизни детей с особенными потребностями. Если вы заинтересованы в покупке данной продукции, то обращайтесь в надежную и хорошо себя зарекомендовавшую компанию.