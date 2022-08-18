Телеканал НТВ приступил к съёмкам седьмого сезона сериала «Балабол»

В основе сюжета иронического детектива – история провинциального опера Сани по прозвищу Балабол. Так его называют за чувство юмора и умение не терять остроумие даже в самых непредсказуемых ситуациях. Главную роль в картине неизменно исполняет российский актёр театра и кино, лауреат премии «Кинотавр» Константин Юшкевич.

Саня Балабин (Константин Юшкевич) уверен, что всё может и умеет сам, но зачастую попадает в безвыходные ситуации, когда спасти его могут только друзья. В седьмом сезоне в отделе Балабола появится новичок – лейтенант Чекашин (Илья Роговин). И Саня найдёт себе новый объект для шуток и подколов. Сам же окажется внутри неожиданного любовного треугольника: в город вернутся Анжелика (Виктория Маслова) и Марьям (Юлия Такшина), а вместе с ними и новые приключения. Также в опасности окажется семья Сани, и просто так он это не оставит. Балабин выйдет на след опасной банды, перевозящей бриллианты за рубеж.

«За столько лет у нас сформировалась отличная команда, мы понимаем друг друга с полуслова. Бывает что-то привносим в сценарий непосредственно на площадке, обсуждаем и приходим к общему знаменателю, благо, у коллег с самоиронией всё в порядке. Саня – не супергерой, он не всегда поступает правильно и зачастую попадает в нелепые ситуации. И мне это нравится. У него есть отличное чувство юмора, с помощью которого он разруливает самые разные ситуации. Я большой киноман, и у меня есть определённые ориентиры в отечественном и зарубежном кинематографе. Когда-то одним из рабочих названий «Балабола» было «Одинокий волк». Его не утвердили, но, мне кажется, сейчас Балабин именно им и стал. Да, женщин вокруг него много, но жениться снова он пока не планирует. Кстати, в новом сезоне появятся персонажи, которые на время из жизни Сани исчезали.

А ещё будет много экшен-сцен. Особенно сложно снимать массовые драки: на площадке одновременно много людей, всех нужно синхронизировать. Но с ребятами каскадёрами мы работаем давно, уже сформировался определённый механизм. Раньше мы б такую сцену снимали целую смену, а теперь часа за три укладываемся. Лукавить не буду, для сложных трюков у меня есть дублёр. Но что-то стараюсь выполнять сам, недавно вот по носу слегка получил, но сам виноват, это все рабочие моменты», – рассказывает исполнитель роли Сани Балабина Константин Юшкевич.

В седьмом сезоне к команде «Балабола» присоединился новый режиссёр – Михаил Галин.

«Все те, кто работает над проектом на протяжении многих лет, уже стали друг для друга второй семьёй, а я, такая – свежая кровь, чувствую себя немного отчимом, но хорошим. Моя задача, как у врача, не навредить, сохранить всё лучшее и привнести что-то новое. Я с большим удовольствием наблюдаю за тем, как команда работает на площадке, она находится в постоянном творческом поиске, никто не остаётся равнодушным к процессу. В этом сезоне будет необычайно много экшена, мы буквально через день снимаем драки. Впереди нас ждут съёмки огромной перестрелки в таможенном терминале, на это уйдёт три дня. Зрители увидят интересно закрученные сюжетные линии, необычных героев, нетривиальные концовки. Собрался очень талантливый актёрский ансамбль, будет много новых персонажей. Кто-то из новичков, возможно, задержится и на будущие сезоны. В седьмом сезоне немного изменится визуальный ряд, появятся интересные колористические решения и обновлённый взгляд на монтаж. Мы пытаемся больше снимать атмосферных кадров, которые, мы надеемся, будут глубже погружать зрителей в историю. Но главное, мы не стремимся к подражанию уже сформированной сериальной эстетике, а пытаемся найти свой оригинальный язык», - рассказывает режиссёр Михаил Галин.

Съёмки пройдут в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Источник: PR-отдел телеканала НТВ