Тепло возвращается! Синоптики рассказали о погоде на выходных в Екатеринбурге

В субботу, 25 сентября, в регионе, как и в столице Урала будет переменная облачность. Тепло сохраниться, ожидается +10 - +15 градусов, ветер южный до 8 метров в секунду, ночные заморозки сохраняются.

В воскресенье, 26 сентября, уже немного похолодает. По области температура будет держаться в пределах +5 - +10 градусов, ветер переменится на юго-восточный до 9 метров в секунду. В Екатеринбурге ожидается +8 - +10 градусов. Ночью же похолодает до -2.

Кроме того, на юго-востоке области вплоть до 26 сентября сохраняется высокая пожарная опасность, а также заморозки в низинах и на поверхности почвы до -5 градусов. Продолжает до вечера воскресенья действовать предупреждение о смоге (НМУ первой степени опасности).

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