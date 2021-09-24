Тепло возвращается! Синоптики рассказали о погоде на выходных в Екатеринбурге

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Но ночные заморозки никуда не денутся.

Выходные в Свердловской области и Екатеринбурге будут теплыми, сообщают синоптики Уралгидрометцентра. Сегодня, 24 сентября, в Свердловской области будет туманно, ночью температура днем поднимется до +11 - +16, ветер теплый, южный до 7 метров в секунду. В Екатеринбурге тоже потеплеет до +14 - +16 градусов, но ближайшей ночью в окрестностях ожидаются заморозки до -3.

Под влиянием арктического антициклона на Урале будет преобладать сухая погода при слабом ветре. Ночные заморозки на время отступят, а дневная температура повысится на 3-4 градуса. В предстоящие выходные дни 25-26 сентября ночью ожидается +1,+5 градусов, днем +9,+13, что близко к климатической норме. Но в начале следующей недели погода все же ухудшится, облачность и осадки ожидаются в Предуралье, в Челябинской и на юге Свердловской области.

Рассказала Главный синоптик Урала Галина Шепоренко.

В субботу, 25 сентября, в регионе, как и в столице Урала будет переменная облачность. Тепло сохраниться, ожидается +10 - +15 градусов, ветер южный до 8 метров в секунду, ночные заморозки сохраняются.


В воскресенье, 26 сентября, уже немного похолодает. По области температура будет держаться в пределах +5 - +10 градусов, ветер переменится на юго-восточный до 9 метров в секунду. В Екатеринбурге ожидается +8 - +10 градусов. Ночью же похолодает до -2.


Кроме того, на юго-востоке области вплоть до 26 сентября сохраняется высокая пожарная опасность, а также заморозки в низинах и на поверхности почвы до -5 градусов. Продолжает до вечера воскресенья действовать предупреждение о смоге (НМУ первой степени опасности).

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