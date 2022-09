ТОП досадных ошибок при переводе научных работ

Неверное написание созвучных слов

Вместо “sensor” (“сенсор”) часто пишут “censor” (“цензор”), вместо “principle” (“принцип”) — “principal” (“главный”).

Неумение разграничить американскую и британскую версию языка

У американцев глагол “учить” в Past Simple пишется “learned”, у британцев — “learnt”. Таких отличий много. О предпочтительной версии языка следует заранее узнать у редактора издания, в котором планируется публикация.

Расстановка точек и запятых в числах

Основные правила таковы:

1. Между целым числом и десятичной дробью пробел не ставят (к примеру, 1.25).

2. В десятичной дроби после точки идут 2 знака (не 11.5, а 11.50)

3. В тысячах, миллионах и более крупных величинах проставляют запятые (77,000).

4. Перед математическими символами ставят пробелы (не 3+3, а 3 + 3).

Из последнего правила бывают исключения, надо ориентироваться на редакционную политику издания.

Лишние или пропущенные запятые

Сложные предложения лучше разделять на простые, между которыми стоит точка, а не запятая.

После союзов and, but, for, nor, or, so, yet запятая нужна, только если она разграничивает два простых предложения внутри составного.

Запятые всегда ставят после вводных слов.

После аббревиатур i.e. и e.g. британцы не ставят запятую, а американцы ставят.

Оформление цитат

Важно помнить:

1. Запятую перед цитатой ставят, если предшествующую часть фразы невозможно понять без цитируемого высказывания.

2. Если предшествующая фраза самодостаточна, перед цитатой размещают двоеточие.

3. Когда после цитаты идут слова автора работы, запятую ставят перед закрывающими кавычками.

Все цитаты должны быть интегрированы в текст с помощью плавных переходов.

Предлоги в конце предложения

Этот прием допустим в неформальной речи, но не в научной.

It’s вместо its

“Its” — притяжательная форма местоимения “оно”. “It’s” — укороченная версия “it is”.

Заглавные буквы

С большой буквы пишут:

· дни недели;

· месяцы;

· национальности;

· местоимение “I”.

В заголовках и названиях с прописной буквы начинают все знаменательные слова, но не междометия, предлоги, союзы и артикли.

Неполные предложения

У всех предложений должно присутствовать подлежащее и сказуемое.

Дефисы

Дефисы не нужны глаголам, состоящим из двух компонентов (“give up”). Однако они обязательны в прилагательных (“a one-fits-all answer”).

Транслитерация в индексах обозначений

Автоматизированный переводчик предложит для русского “Vцем.” английский вариант “Vtsem.”, и это ошибка. Корректный вариант таков: “Vcement”.

Прочие ошибки при переводе

Авторы научных работ часто допускают тавтологию, делают опечатки, употребляют слишком сложные фразы и конструкции. Они склонны забывать о согласовании местоимений и существительных, а также перескакивать с настоящего на прошедшее время.

Чем лучше вычитана статья, тем выше шансы на публикацию.

Источник: Научныепереводы.рф