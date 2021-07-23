Топ сайтов видеочатов для случайных знакомств

Видео-знакомства — популярный «быстрый» формат дейтинга. Анонимные видеочаты позволили миллионам людей со всего мира буквально в один клик находить интересных собеседников, разговаривать по видеосвязи практически на любые темы, знакомиться, общаться и при желании затем встречаться в реальной жизни.

Первыми случайными чатами были Omegle и ChatRoulette. Но если первый изначально позволял общаться только текстом, то второй уже стал полноценной видео-чат рулеткой и буквально взорвал интернет.

Почему пользователи интернета выбирают видеочаты с незнакомцами

Сегодня случайный видеочат — это уже далеко не новинка, да и площадок для знакомств с новыми людьми необычайно много. Но что заставляет пользователей использовать именно видеочаты с незнакомцами, хотя есть множество альтернатив — социальные сети , сайты и приложения знакомств, мессенджеры и прочее? Мы можем назвать сразу несколько причин:

Знакомства в случайном видеочате — это быстро и удобно. Вам не нужно регистрироваться, заполнять данные профиля, загружать фотографии, отвечать на различные вопросы анкеты и прочее. Вы просто заходите на сайт или открываете приложение, делаете несколько кликов, и уже через пару секунд на экране появляется ваш случайный собеседник. Анонимность и конфиденциальность в видеочатах на высоком уровне. Так как вы в большинстве случаев не вводите никаких личных данных, злоумышленники не могут их украсть и использовать в своих целях. Но помните, что в интернете ваша безопасность все равно зависит в первую очередь от вас самих. Случайный чат — это почти всегда бесплатная площадка. Но платные сайты и приложения, как правило, имеют лучшую модерацию, не завалены рекламой и более функциональные. Выбор, платить или не платить, у вас всегда есть. Видеочаты экономят просто массу времени. В таком чате встретить будущую вторую половинку можно буквально за пару минут, в то время как на сайтах знакомств одна только регистрация с заполнением профиля может занять целый вечер. Многие видеочаты предлагают действительно интересные и удобные форматы общения — чат-румы по интересам, простые онлайн-игры, прямые трансляции и многое другое.

Конечно, видеочат с незнакомцами и сайт знакомств не могут на 100% заменить друг друга. А преимущества и недостатки есть у любого формата. Поэтому вам стоит лично попробовать разные варианты, чтобы принять правильное решение.

Случайные видеочаты, достойные вашего внимания

Мы постарались немного упростить выбор видеочата с незнакомцами и собрали для вас список наиболее интересных вариантов. Это лишь малая часть подобных ресурсов, но они — одни из лучших.

Chatroulette

Как мы и писали выше, Chatroulette — первый в истории случайный видеочат. Сайт начал работу в 2009 году и первое время был одним из наиболее обсуждаемых ресурсов в интернете. В 2009-2010 годах нередко фиксировались миллионы посещений чат рулетки в день.

Вскоре стало понятно, что разработчики не уделяют модерации достаточно времени, сайт заполонили эксгибиционисты, интернет-тролли, мошенники и просто неадекватные личности. Женская аудитория почти вся ушла с сайта, да и мужчины, которым теперь не с кем было общаться, тоже перешли на другие площадки. Только в 2020 году сайт ChatRoulette был заметно модернизирован и улучшена его модерация. Но, к сожалению, былого величия ему уже не достичь.

Bazoocam

Интересно, что Bazoocam изначально был популярен во Франции, и только со временем на него обратили должное внимание пользователи других стран.

Это вполне классическая чат-рулетка для общения с незнакомцами, но у Bazoocam есть несколько интересных функций. Например, онлайн мини-игры, которые помогают неплохо разнообразить общение с новыми людьми. Еще здесь есть функция видеотрансляций, к которым могут подключаться другие пользователи, а при желании — перейти с автором трансляции в приват. Несложно догадаться, что такие трансляции обычно имеют весьма интимный характер.

OmeTV

Довольно простой, но функциональный случайный чат, в котором вы можете указать свой пол, страну и язык. На основе этого выбора чат рулетка и будет стараться подобрать вам собеседников. А если вы захотите пообщаться с иностранцами, в OmeTV есть функция автоматического перевода сообщений на нужный вам язык. Довольно удобно для тех, кто хочет пообщаться с жителями других стран или даже континентов.

RusVideochat

Анонимный видеочат без регистрации идеально подходит для быстрых знакомств. Заходите на сайт, нажимаете на кнопку “найти собеседника” и общаетесь. Кроме того, можно выбрать страну, в которой вы бы хотели поискать партнера для общения. Переводчик на нужный язык уже встроен в чат рулетку. Отдельный плюс — современный дизайн сайта.

Chatrandom

Довольно популярный видеочат с незнакомцами, который также предлагает несколько интересных функций. Во-первых, чат-румы по интересам, где можно найти хороших собеседников и пообщаться в большой компании. Во-вторых, отдельный чат с девушками, хотя он и доступен только платно. И в-третьих, гей-чат, который для многих также окажется полезной особенностью Chatrandom. Модерация у сайта не идеальная, но в целом неплохая.

Насколько случайные видеочаты вообще актуальны прямо сейчас?

Еще пару лет назад многие думали, что формат видеочатов с незнакомцами уже не достигнет тех показателей, что были в 2009-2010 годах. Но затем мир накрыла пандемия коронавируса и сопутствующие карантинные ограничения. Люди по всей планете лишились возможности в полной мере общаться офлайн и проводить время так, как привыкли. И это стало началом возрождения интереса к видеочатам.

Сегодня мы видим, что видеочаты с незнакомцами буквально перерождаются. Они активно увеличивают аудиторию, разработчики даже почти заброшенных сайтов наконец взялись за их модернизацию, да и новые чат рулетки все еще появляются.

Надеемся, каждый из вас найдет площадку для себя. Приятных вам знакомств, интересного и перспективного общения!