Транспортные предприятия изменили схему движения 4 автобусов

Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга информирует граждан об изменении схемы движения автобусных маршрутов №№ 054, 63, 53 и 077.

Как пояснили специалисты, это временное изменение. Оно будет действовать с 19 июня по 25 июля 2022 года и связано с реконструкцией улицы Лучистой.

В указанный период маршрут № 054 будет укорочен до остановки «Чемпионов». Временно отменятся остановки «Счастливая», «ЖК Солнечный»; остановка «Чемпионов» на Золотистом бульваре в направлении ЖК Солнечный будет перенесена на улицу Чемпионов.

Автобус № 63 будет двигаться до улицы Лучистой по улице Чемпионов – Золотистому бульвару – улице Любви – улице Лучистой и далее по маршруту. При этом дорожники временно перенесут остановку «ЖК Солнечный» на улицу Лучистую, а также введут станции «Чемпионов», «Счастливая» и «Золотистый бульвар».

Маршруты №№ 53 и 077 проследуют по улицам Нескучной – Лучистой – Любви – Золотистому бульвару – Чемпионов – 2-ой Новосибирской и далее по обычной схеме движения. Временно отменится остановка «ЖК Солнечный» в оба направления и остановка «Любви» в сторону к «Высоцкого». При этом заработают остановки «Золотистый бульвар», «Счастливая» и «Чемпионов» в оба направления.