Третий этап опрессовок в Екатеринбурге пройдёт без отключения горячей воды

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Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) в рамках подготовки к новому отопительному сезону проведут третий этап централизованных гидравлических испытаний трубопроводов с 18 по 22 июля 2022 года.


Испытания трубопроводов будут проводиться расхоложённой водой в период с 23:00 до 06:00 часов, без ограничения горячего водоснабжения потребителей.


Опрессовки локальных зон проходят на небольших участках сетей с помощью передвижных установок и роботизированного комплекса. Использование инновационных технологий позволяет энергетикам оценить запас прочности трубопровода и выявить потенциально слабые места, чтобы заблаговременно провести ремонтные работы.


ЕТК напоминает, что на период опрессовок владельцам зданий, тепловых сетей и пунктов необходимо произвести надёжное отключение систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от испытываемых трубопроводов и организовать надзор.


Владельцам складских и подвальных помещений с материальными ценностями необходимо принять меры, предотвращающие их затопление при возможных повреждениях трубопроводов тепловых сетей, с организацией дежурства в период испытаний.


В случае обнаружения утечек горячей воды необходимо звонить по телефонам: +7 (343) 329-33-52, +7 (343) 329-37-52 или +7 (343) 329-37-01, +7 (343) 329-37-00 (дежурный диспетчер ОДС АО «ЕТК»), +7 (343) 222-30-05 (МКУ «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба»).

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