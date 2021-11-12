Три онколога из Екатеринбурга поборются за звание лучшего в стране

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Рассказываем, как можно поддержать наших врачей.

Три доктора из Свердловского онкодиспансера поборются за звание лучшего онколога в стране и могут получить Премии имени академика А.И. Савицкого. Сейчас в рамках конкурса идет этап народного голосования. Поддержать наших специалистов можно до 15 ноября. Среди них:

Чтобы проголосовать достаточно пройти по ссылке выше и нажать кнопку "Голосовать", для этого потребуется ваше ФИО и номер телефона. Финал конкурса состоится в Москве 10 декабря, где "Ассоциация онкологов России" и "Российское общество клинической онкологии" вручат победителям награды.

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