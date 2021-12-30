Ценная профессия врач

Профессия врача ценится в России и других странах. Выбрав такую специальность, студент, в будущем сможет лечить пациентов, работать в сфере косметологии или выбрать научную деятельность в медицине. Однако для этого необходимо получить медицинское образование.

Получение медицинского образования

Диплом российских высших учебных заведений высоко ценится. Выпускники работают более, чем в 100 странах мира. Учиться на врача сложно. Закончить вуз удастся за 6 лет. Затем будущего врача ждёт 2-3 года практики.

Дипломированный медперсонал востребован во всех отраслях медицины. Врачи могут работать в государственных и частных учреждениях. Обучение предполагает прохождение следующих этапов:

Учёба в вузе. Здесь студенты познакомятся с профессией, изучат её аспекты, получат базовые знания и сформируют навыки. Ординатура. Это учебная практика в качестве врача, которая проходит под присмотром опытных специалистов. Аспирантура. Ступень ориентирована на научно-исследовательскую деятельность.

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Где учиться?

Стать врачом или медработником можно, окончив высшее учебное заведение или колледж.