Ценная профессия врач

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Врач - востребованная профессия. Сколько ступеней у медицинского образования. В каких вузах обучаться.

Профессия врача ценится в России и других странах. Выбрав такую специальность, студент, в будущем сможет лечить пациентов, работать в сфере косметологии или выбрать научную деятельность в медицине. Однако для этого необходимо получить медицинское образование.


Получение медицинского образования

Диплом российских высших учебных заведений высоко ценится. Выпускники работают более, чем в 100 странах мира. Учиться на врача сложно. Закончить вуз удастся за 6 лет. Затем будущего врача ждёт 2-3 года практики.

Дипломированный медперсонал востребован во всех отраслях медицины. Врачи могут работать в государственных и частных учреждениях. Обучение предполагает прохождение следующих этапов:

  1. Учёба в вузе. Здесь студенты познакомятся с профессией, изучат её аспекты, получат базовые знания и сформируют навыки.
  2. Ординатура. Это учебная практика в качестве врача, которая проходит под присмотром опытных специалистов.
  3. Аспирантура. Ступень ориентирована на научно-исследовательскую деятельность.

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Где учиться?

Стать врачом или медработником можно, окончив высшее учебное заведение или колледж.


Пройти обучение удастся в:

  • МГУ имени М.В. Ломоносова. Здесь можно освоить профессию по специальности лечебное дело, фармация, клиническая психология.

Алиса, педиатр, г. Москва: «Поступая в МГУ, не рассчитывайте на поблажки. Я получила диплом по специальности лечебное дело. Могу сразу сказать, что было сложно. Однако все полученные в вузе знания очень пригодились мне в практической деятельности.»

  • Санкт-Петербургский государственный университет. ВУЗ расположен в культурной столице России. Можно освоить профессии по специальностям: лечебное дело, стоматология, клиническая психология.

Ирина, психолог, г. Санкт Петербург: «Я дипломированный психолог. Хочу выразить слова благодарности за образование и грамотную подготовку к дальнейшей трудовой деятельности.»

  • Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. Здесь готовят будущих медицинских работников по специальностям сестринское дело, медицинская биохимия и биофизика, лечебное дело. Студенты могут освоить педиатрию, стоматологию, фармацию. 

Игорь, хирург, г. Волгоград: «Сеченовка останется в моем сердце навсегда. С благодарностью вспоминаю преподавателей и годы учебы. Именно здесь в меня заложили все знания, которые в последующем помогли мне подняться по карьерной лестнице.»

Заочное  и дистанционное обучение

Заочно классическое медицинское образование получить нельзя. Дистанционно обучаются только по программам для дополнительного профессионального роста.

Но есть специальности, которые не требуют серьезных практических занятий, связанных с лечением пациентов, но они все же относятся к медицинским профессиям: фармацевт, медицинский оптик, зубной техник.  А также связанные с менеджментом в медицине.

Есть учебные заведения, в которых можно получить такое образование:

  • Российский университет дружбы народов. Здесь учат по специальности «Менеджмент в здравоохранении».

Анна, департамент здравоохранения, г. Москва: «Я благодарна за возможность учиться заочно. Это позволило мне получить второе высшее образование, совмещая получение профессии с моей текущей работой.»

  • Колледж Предпринимательства номер 11. Здесь обучают по специальности медицинская оптика.

Вячеслав, г. Вологда: «Мне нравилось отношение преподавателей к студентам. Они стремились донести знания, научить человека профессии.»

  • Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого. Здесь можно получить очно - заочное образование по специальности сестринское дело, на базе среднего профессионального медицинского образования.

Ольга, старшая медицинская сестра, г. Великий Новгород: «На момент поступление в вуз я уже работала, поэтому подбирала возможность очно - заочного обучения. В результате мне удалось получить образование, которое я хотела.»

Источник: https://studika.ru

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