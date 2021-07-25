Тысячи тонн отходов по муниципальным контрактам свозят в леса, карьеры и на нелегальные свалки.

Активисты Свердловского РЭО провели инвентаризацию закупок муниципальных образований Западного управленческого округа и Екатеринбурга — всего 383 контракта за 2021 год, при исполнении которых образуются отходы, а также те, что направлены на ликвидацию несанкционированных свалок. Специалисты реготделения выяснили, что нередко управы даже не знают, куда их подрядчики вывозят отходы за казённый счёт. Также активисты РЭО узнали, что тысячи тонн мусора просто не довезли до полигонов.

– В социальных сетях и на почту регулярно получаем обращения от жителей о том, что в лесах и на пустырях растут нелегальные свалки строительных отходов. Логично предположить, что такие отходы туда везут не горожане, а организации, оказывающие подобные услуги. Чтобы выявить недобросовестных исполнителей муниципальных заказов, мы провели большую аналитическую работу. При этом мы столкнулись с неготовностью управленцев на местах отвечать на вопросы о результатах выполненных работ. Благодарим губернатора Евгения Владимировича Куйвашева и правительство Свердловской области за содействие в получении информации, – пояснил председатель Свердловского отделения Российского экологического общества Алексей Вихарев.

Так, Свердловское отделение РЭО выяснило, что в Октябрьском районе Екатеринбурга предприниматель предоставил в администрацию поддельную справку о передаче 194,26 тонны отходов на полигон для захоронения. По данным оператора полигона, мусор до него не доехал. Куда фактически вывезены отходы неизвестно. Наши активисты подали заявление по этому поводу в городскую полицию и в прокуратуру Октябрьского района. Сейчас ведётся проверка.

Также в Октябрьском районе после демонтажа киоска «Фрукты и овощи» подрядчик отчитался о том, что вывез 14,75 кубометра строительного мусора на специализированную площадку, но где она находится, неизвестно.

Другая ситуация в Шалинском городском округе – там отходы, образованные в ходе исполнения муниципальных контрактов, просто вывозят в выработанный карьер. Это противоречит 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

В некоторых городах и посёлках подрядчики используют асфальтовую крошку и лом для ремонта дорожного покрытия, для подсыпки откосов и обочин автомобильной дороги. При этом такие отходы относятся к III-V классам опасности, для их утилизации необходимо иметь лицензию.

В Кировограде отходы от ремонта помещений и зданий переданы региональному оператору, хоть и не относятся к твёрдым коммунальным отходам. В Дегтярске, судя по документам, 3627 тонн отходов не доехали до полигона.

По результатам работы Свердловского отделения РЭО глава Западного управленческого округа Виталий Вольф направил письма главам территорий и потребовал усилить контроль за исполнением муниципальных контрактов, получать информацию от подрядчиков, куда и с какой целью они передают отходы. Все данные, полученные РЭО в ходе этой масштабной поверки, отделение доведёт до компетентных органов.