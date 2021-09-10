У банка «Открытие» будет новый дом

В настоящий момент подразделения головного офиса «Открытия» в Москве рассредоточены по нескольким площадкам, в том числе – находящимся в аренде. Поэтому было принято решение о компактном размещении основной части работников головного офиса в полностью принадлежащем банку бизнес-центре «Легион». Остальные подразделения расположатся еще в четырех офисах (в том числе – в здании на Летниковской улице, где сейчас размещается головной офис), собственником которых также является банк «Открытие».

Изменения позволят полностью отказаться от арендуемых площадей, сократить расходы на коммунальные и эксплуатационные услуги. Высвобождаемые офисы, принадлежащие банку, будут реализованы в рынок.

Затраты на переезд (ремонт, оборудование, транспортные расходы и т.д.) будут полностью компенсированы продажей избыточных площадей, отказом от арендной платы, сокращением расходов на коммунальные и эксплуатационные услуги.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.