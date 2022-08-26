У части екатеринбуржцев, перенесших коронавирус, обнаружили рак

В Екатеринбурге в поликлинике № 1 ЦГКБ № 3 начали обследование на предмет раннего выявления онкологических заболеваний у горожан, переболевших коронавирусом.
В медучреждении уже заявили, что у каждого третьего из 30 обследованных пациентов, переболевших коронавирусом, выявляют онкологические заболевания.
- Этих людей направляют на дополнительное обследование и оперативное лечение в Свердловский областной онкологический диспансер, — сообщает ЕАН.
Врачи делают соответствующий вывод после прохождения пациентами комплексного обследования у хирурга, невролога, офтальмолога, акушера-гинеколога, терапевта, дерматолога.
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