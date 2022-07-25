У Раков может сломаться машина, а Овнам надо обратить внимание на свое здоровье: НАШ гороскоп на неделю с 25 по 31 июля

Овен

В первой половине недели Овны могут почувствовать недомогание. Возможно, это будет связано с тем, что раньше вы не долечились, поэтому придётся вновь заняться укреплением здоровья. Вторая тема, характерная для этих дней, - обязательства перед близкими людьми. Если вы что-то делали по отношению к ним не так, то теперь придётся исправлять ошибки. Старайтесь выполнять все работы по дому без ропота и недовольства. В этом случае все будет получаться легко и просто. Вторая половина недели складывается гармонично как для работы, так и для отдыха, релаксации. Скорее всего, у вас увеличатся доходы, вы сможете купить себе то, о чем давно мечтали. Также это хорошее время для посещения бани или сауны, духовных практик и уединенного отдыха.

Телец

У Тельцов в первой половине недели могут осложниться романтические отношения. Возможно, до вас дойдут какие-то слухи относительно прошлых событий в ваших отношениях либо станут известны некоторые факты, которые скрывали от вас. Постарайтесь быть внимательнее и терпимее к своему любимому человеку, цените все доброе, что было и есть между вами. Если у вас есть дети, звезды советуют усилить за ними контроль. Вторая половина недели благоприятна для общения с друзьями. Хорошо в этот период принимать участие в дружеских вечеринках, ходить в клубы по интересам, посещать фитнес или бассейн, заниматься в тренажерном зале или на спортивном стадионе. Сейчас рекомендуется вести активный образ жизни.

Близнецы

Близнецам в первой половине недели не рекомендуется заниматься ремонтными работами в квартире. Не исключено, что у вас в доме в какой-то момент сломается бытовая техника и придётся менять свои планы и заниматься вопросами ремонта или замены прибора. В этот период нежелательно приглашать в гости друзей или подруг. Вторая половина недели подходит для духовных практик. Хорошо проводить эти дни в уединении, в спокойном расслабленном состоянии. Можно отправиться в загородный санаторий, на базу отдыха. Используйте это время для восстановления сил, осмысления происходящих событий и укрепления здоровья. На выходные дни лучше всего запланировать посещение бани или сауны.

Рак

Ракам, имеющим в личном распоряжении автомобиль, в первой половине недели рекомендуется провести его профилактический осмотр и тестирование с целью выявления дефектов. В противном случае машина может сломаться в дороге. Другая напряжённая тема этих дней - отношения с соседями, родственниками и знакомыми. Возможно, вы будете заинтересованы в решении какого-то вопроса через посредничество этих людей, однако вам будет отказано. Вторая половина недели благоприятствует развитию отношений с друзьями и единомышленниками. Возрастает роль Интернета. Скорее всего, вы будете больше времени проводить за компьютером, общаясь с интересными людьми в социальных сетях, на форумах и порталах Интернета. В этот период не исключено романтическое знакомство в Сети.

Лев

В первой половине недели могут произойти изменения в финансовом состоянии, что отразится на некоторых ваших планах. Например, может сорваться туристическая поездка, поскольку вы решите, что в этот период стоит быть более экономными. Не желательно в этот период затевать судебные разбирательства, подавать иски. Вторая половина недели сделает вас более заметной и даже в чем-то знаменитой фигурой в глазах знакомых и друзей. Улучшатся отношения с родителями, особенно с отцом. Вы можете получить от них реальную поддержку в важных вопросах. Не исключено, что ваш социальный и профессиональный статус повысится.

Дева

В первой половине недели возрастает вероятность получения мелких бытовых травм. Чтобы этого избежать, осторожнее обращайтесь с бытовой техникой и электричеством. Не исключено, что на этих днях у вас возникнет желание возобновить прерванные ранее спортивные занятия, тренировки. Если вы чувствуете, что начинаете терять физическую форму, стоит подумать о мерах по улучшению своего состояния. Вторая половина недели плавно поменяет акценты и тематику основных событий. Если вы состоите в браке или имеете постоянного партнёра, то в эти дни сможете заново открыть для себя всю прелесть романтических отношений. Главное, что требуется для этого, - прислушаться к желаниям пассии и постараться ей помочь. Подобное поведение выведет ваши отношения на новый уровень.

Весы

У Весов в первой половине недели может возникнуть некоторое непонимание в личных и деловых отношениях. Поведение партнёра может стать неуправляемым, вам трудно будет понять его мотивы. Возможно, станет известно о некоторых фактах из прошлого, которые от вас тщательно скрывались. Рекомендуется проверить, соответствует ли то, о чем вам говорят, реальному положению дел. Вторая половина недели позволит кардинально улучшить состояние здоровья. Если вам необходима операция, требующая минимального хирургического вмешательства под местной анестезией, можно запланировать ее на четверг или пятницу. На выходных днях вы, скорее всего, почувствуете усиление сексуальных потребностей.

Скорпион

Первая половина недели для Скорпионов складывается не столь благополучно в плане здоровья и деловой активности. Возможно, вам придётся заниматься решением проблем, которые ранее уже были сняты с повестки дня: например, может потребоваться ещё раз отнести в ремонт бытовую технику. Что касается здоровья, то в этот период не исключены рецидивы. В целом это время возврата к прошлым делам и заботам. Вторая половина недели складывается гармонично для супружеских отношений. Между вами и партнёром устанавливается та редкая гармония, когда можно спокойно обсуждать и проговаривать любые темы, даже самые острые и болезненные. Вы сможете добиться более полного взаимопонимания с ним.

Стрелец

Стрельцы в первой половине недели могут вернуться к некоторым прошлым событиям и темам. Например, вы можете неожиданно повстречать человека, с которым прежде вас связывали романтические чувства, и эта встреча приведет к возобновлению отношений. Также это хорошее время для примирения после недавней ссоры, конфликта. Ситуации из прошлого могут возникать и в контексте отношений с детьми, карьеры, творчества. Вторая половина недели, скорее всего, будет касаться урегулирования бытовых проблем. Рекомендуется наводить порядок в делах, заниматься уборкой, ремонтом, избавляться от старых ненужных вещей. Это может положительно отразиться на вашем самочувствии. У вас будет достаточно энергии и сил, чтобы легко и быстро справиться с делами.

Козерог

У Козерогов в первой половине недели будет актуальной тема отношений в семье, особенно со старшими родственниками, родителями, дедушками и бабушками. Если ранее вы обсуждали вопросы, связанные с наследством, то теперь эта тема может возникнуть вновь. Приезд родственников издалека или туристическая поездка в дальние страны могут отмениться по какой-либо причине. Вторая половина недели, скорее всего, будет связана с расцветом любовных романтических отношений. Эти дни будут наполнены оптимизмом, вас ждут приятные сюрпризы и подарки. Можно посещать концерты, ходить в кино, заниматься в тренажерном зале или же проводить время в салоне красоты.

Водолей

В первой половине недели вы можете наступить на одни и те же грабли в отношениях с родственниками, соседями и знакомыми. Это хорошее время для работы над ошибками, исправления и коррекции манеры общения, стиля поведения. Если у вас есть автомобиль, в эти дни не исключены технические поломки. Возможно, сломается та деталь машины, которую раньше вы уже ремонтировали. Вторая половина недели складывается благоприятно для урегулирования семейных проблем и совершения крупных покупок для дома. Кроме того, в этот период можно обсуждать любые вопросы, связанные с отношениями в семье, и находить компромиссные решения. Не исключено, что на выходных к вам придут гости.

Рыбы Рыбы в течение первой половины недели могут почувствовать напряжение в финансовых вопросах. Возможно, это будет связано с темой долговых обязательств. Например, вам будет трудно собрать нужную сумму для выплаты кредитору либо человек, который занял у вас денег, не сможет их вовремя отдать. Также эти дни могут быть связаны с обсуждением темы финансов с партнёром по браку, попытками пересмотреть свои подходы к тратам. Вторая половина недели складывается гармонично для поездок, контактов, деловых и личных свиданий. Вы сможете восполнить некоторые пробелы в своих знаниях, узнать последние новости о родственниках, друзьях и знакомых. Также это прекрасное время для учебы.

