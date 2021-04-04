Участниками программы «Спецавтобазы» по правильному обращению с отходами стали ещё несколько образовательных учреждений

В семинаре, организованном в рамках регионального экологического проекта «Зелёный путь», участвовали несколько учителей из гимназии №37 и школы №50 и воспитатели из детских садов №62 и №555 в Екатеринбурге. Все они на час вошли в роль учеников на уроке, которым необходимо выполнить разные задания в игровой форме: угадать сроки разложения разного вида мусора, сказать, что можно перерабатывать, а что нет, составить идеальный цикличный путь отходов.

В завершении семинара каждый педагог получил все представленные региональным оператором информационно-развлекательные материалы, методические рекомендации по раздельному накоплению отходов и буклеты с эко-советами. Всё это – собственная разработка «Спецавтобазы» в рамках программы по экопросвещению детей и подростков. Также в школы и детские сады, чьи педагоги участвовали в семинаре, скоро доставят новые трёхсекционные контейнеры для раздельного сбора отходов.

«Большую роль в экопросвещении играют педагоги: именно они доносят до детей знания о том, как бережно относиться к экологии, как правильно обращаться с отходами. И разработанные нашими специалистами материалы помогут в этом.

Теперь к нашей эколого-просветительской программе присоединилось ещё 15 педагогов», - говорит директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.

Отметим, что разные образовательные мероприятия в рамках собственной программы по развитию экологической культуры и грамотности жителей региона «Спецавтобаза» проводит с 2019 года. Например, в прошлом году регоператор организовал 72 таких мероприятия. Реализация программы проходит при поддержке министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области и администрации Екатеринбурга.

Стать участниками семинара «Классный час с регоператором» могут педагоги любых школ и детских садов. Для этого образовательному учреждению необходимо обратиться в местный департамент образования, который затем свяжется со «Спецавтобазой».