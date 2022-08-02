Ученые назвали продукт, снижающий риск смерти

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Им является рыба.

Ученые заявили, что рыба - продукт, который помогает увеличить срок жизни.


Международное исследование, проведенное группой ученых из Великобритании, а также их коллегами из Китая, США и других стран, установило, что у пожилых людей, регулярно употребляющих рыбу, снижается риск смерти. Результаты исследования опубликовали в Европейском журнале питания.


У не страдающих деменцией пожилых людей, включающих рыбу в свой еженедельный рацион, риск смерти оказался ниже, чем у тех, кто не потреблял этот продукт. Еще ниже он был у тех, кто ел рыбу хотя бы дважды в неделю или же чаще. У страдающих деменцией такой связи не было обнаружено.


Таким образом, жирные кислоты омега-3 защищают от хронических заболеваний, помогая увеличить продолжительность жизни.


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