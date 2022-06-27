Удаленное управление экранами

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Компания Addreality предлагает платформу для удаленного управления экранами. Это решение работает так же, как и системы digital signage.

Платформа позволяет объединять экраны в единую сеть. Эта система служит для управления экранами дистанционно. Это необходимо для многих объектов. Например, экраны устанавливают в транспорте, помещениях, на улице. Они служат для различных целей. Это реклама, информирование и пр.


Платформа объединяет большое количество пользователей. Они могут подключать собственные экраны к системе. В базе уже более сорока тысяч подключений. Клиентами компании являются такие известные структуры, как Сбер, Московский транспорт, МЦД, Метро, Ростелеком и пр.


Программное обеспечение адаптировано для использования с различных устройств и операционных систем. Подключение не занимает много времени. Помимо экранов к платформе можно подключать менюборды, сенсорные киоски, проекторы, планшеты и пр.

Удаленное управление экранами позволяет снизить нагрузку на сотрудников. Ведь обновление контента можно производить дистанционно. Программные возможности позволяют настраивать расписание показа, управлять экранами и пр.

Да!
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