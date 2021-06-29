Уехал на экзамен и не вернулся. В Екатеринбурге пропал студент-отличник

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Юноша готовился к экзамену, но в техникуме так и не появился.

В Екатеринбурге ищут студента из Березовского, 18-летний Владимир Пастухов поехал на экзамен в техникум на ВИЗе и не вернулся. Утром мама посадила его на автобус до столицы Урала, а через три часа его телефон пропал из зоны доступа. В последний раз его вчера, 28 июня, видели одногруппники, юноша выходил из автобуса №27 на Токарей.


Приметы: рост - 175 сантиметров, худой, серо-голубые глаза, русые волосы. Был одет в черную футболку, синие джинсы, черные кроссовки с оранжевыми вставками шнурками. У виска Владимира шрам, а на одном из локтей - большой ожог. С собой у студента был темно-зеленый рюкзак.


Владимир долго готовился к экзамену, причин не приходить на сдачу - не было. Учится он хорошо. Возможно, после того как студент вышел из автобуса он поехал до колледжа на электросамокате, каким нередко пользовался. Поисками занимаются волонтеры поискового отряда "Прорыв" и полиция Березовского.

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