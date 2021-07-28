Уход за бетоном: правила и мероприятия по уходу, влияние на прочность

Те, кто хоть раз сталкивался с бетонными работами, наверняка видел, как свежезалитый бетон начинает покрываться трещинами. Это вызвано тем, что не был организован правильный уход за ним. Для обеспечения надлежащего твердения бетона, надлежит обеспечить определённую влажность и температуру.

Влияние ухода

Качественный уход не просто важен ля бетонной конструкции. Надлежащая забота оказывает влияние на некоторые параметры отвердевшего бетонного состава:

на долговечность;

прочность;

влагостойкость;

паронепроницаемость;

стойкость к износу и воздействию низких температур.

Особенно требовательны к уходу наружные поверхности. Отсутствие или недостаточный уход приводят к снижению прочностных свойств и непроницаемости для влаги и пара. Надлежащая забота за бетонной конструкцией, способствует гидратации цемента.

Большая часть бетонных составов содержит в себе больше воды, чем нужно для гидратации цемента, но при этом потеря воды приводит к задержке или ограничению гидратации. Если вокруг конструкции обеспечена комфортная температура, то гидратация проходит достаточно быстро и всего за несколько дней. Хороший уход означает, что испарение воды должно быть сведено к минимуму или существенно ограничено.

Между тем, имеется еще одна сторона о которой или забывают, или не придают особого значения. К задачам, которые решает качественный уход можно отнести – минимизация усадки.

Существующие методы, снижающие размер усадки и приостанавливают процессы образования трещин. Для этого используют различного типа присадки, фибры и пр. Современные методы снижения размера усадки основываются на специально спроектированных положениях внутреннего ухода. Их изучают исследователи многих стран. Например, не так давно сформированный Технический комитет Международного союза по испытаниям строительных материалов, систем и конструкций (РИЛЕМ).

Необходимые меры по уходу

Большая часть современных способов ухода основывается на вешнем уходе. Эти способы применяют как для традиционных бетонов, так и для особо прочных. Они включают в себя организацию водных запруд, влагораспыление, использование водонасыщенных покрытий, применение водных туманов, полимерных защитных покрытий и других методов ухода.

Кроме описанных технологий ухода за бетоном широкое применение техника ускоренного ухода. Она основывается на обработке бетона с помощью воды и пара, например, создание высокого давления в автоклаве.

В мире существует множество компаний, занимающихся разработкой и производством составов, применяемых для сохранения бетонных конструкций. Некоторые из них занимаются изготовлением составов, созданных на основе парафина. Например, эмульсии разработанные на основе парафинов в состоянии обеспечить сохранность поверхности бетонной конструкции от пересыхания, обветривания и действия солнечного света.

Продолжительность ухода за бетонной конструкцией в теории должна продолжаться 28 суток. Именно столько времени требуется, для того, чтобы свежий бетонный состав набрал марочную прочность. На практике продолжительность ухода сопряжена с климатическими условиями и включает в обозначенный период 8-15 суток. Работы по уходу в теплое время год начинают через 3-5 часов с момента заливки, в прохладное через 9-11 ч.

Но нельзя забывать и о способах внутреннего ухода. Он предполагает введение в бетонный раствор специальных элементов, становящихся агентами, необходимыми для дальнейшего ухода. Они могут быть в виде заполнителей, которые внедряют в бетонный раствор в особенных условиях.